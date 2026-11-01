Yurt dışında toplu taşıma sektöründe yaşanan şoför açığı, sürücü adaylarına rekor maaş kapılarını aralıyor. İrlanda’nın devlete ait ulusal otobüs işletmesi Bus Éireann, büyük otobüsleri kullanabilmek için gereken D sınıfı ehliyet eğitim programını başlattığını duyurarak adaylara hem eğitim hem de yüksek kazanç fırsatı sundu.

Şirket, direksiyon eğitimi sürecinde kursiyerlere haftalık brüt 658 euro (yaklaşık 36 bin TL) destek ödemesi sağlarken, eğitimi tamamlayıp D sınıfı ehliyetini cebine koyan profesyonel sürücülerin haftalık kazancı 829 eurodan başlayıp 959 euroya (yaklaşık 53 bin TL) kadar yükseliyor. Bu rakam aylık hesaba vurulduğunda sürücüler için yaklaşık 4 bin 159 euroyu (yaklaşık 231 bin TL) buluyor.

12 AYLIK DENME SÜRESİNİN ARDINDAN YENİ HAKLAR DOĞUYOR

Cork, Dublin, Galway ve Limerick şehirlerinde açılan pozisyonlar için başvurular 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam ederken, eğitimler Dundalk ve Drogheda gibi merkezlerde veriliyor.

Sürücüler, D sınıfı ehliyetlerini alıp düzenli seferlere başladıklarında haftada 5 gün dönüşümlü vardiya sistemiyle direksiyon sallıyor. İşe kabul edilen adaylara zorunlu mesleki yeterlilik eğitimlerinin yanı sıra 12 aylık deneme süresinin ardından kurumsal emeklilik planı, devlet destekli özel sağlık sigortası, ücretsiz otobüs seyahati ve indirimli tren bileti gibi kapsamlı yan haklar da tanınıyor.

ŞARTLARDAN TAVİZ VERMİYORLAR

Sunulan yüksek maaş ve cazip imkânlara rağmen programa katılımda oldukça sıkı yasal koşullar aranıyor. Şirket, başvuru yapacak adayların mutlaka İrlanda’da yasal ikamet hakkına sahip olmasını, ceza puansız en az iki yıllık yerel B ya da C sınıfı ehliyet bulundurmasını, İrlanda mesleki yeterlilik belgelerini ibraz etmesini ve akıcı İngilizce bilmesini şart koşuyor.

Yabancı ehliyetlerin doğrudan denkliğinin kabul edilmediği ülkelerden gelenlerin süreci baştan tamamlaması gerekirken, gerekli resmi evrakları ve yasal oturumu bulunmayanların başvuruları doğrudan eleniyor.