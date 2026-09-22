Şarkıcı Simge Sağın, DJ İlkay Şencan ile üç ay süren ilişkisini geçtiğimiz temmuz ayında sonlandırmıştı. Özel hayatıyla olduğu kadar kendisine gönderilen güllerle de konuşulan Sağın’a, kimliği bilinmeyen bir hayranından dikkat çeken bir sürpriz geliyor.

303 GÜLÜN ARDINDA KİM VAR?

Sağın’a üç haftada bir 101 adet gül gönderiliyor. Üç haftadır devam eden sürprizde toplam 303 gül alan şarkıcı, çiçeklerin kim tarafından yollandığını araştırmaya başladı.

Simge Sağın, kendisine gönderilen güllerle ilgili, “Güller şahane ama bu sır perdesi ve özellikle 101 gül göndermesi enteresan” diyerek gizemli hayranının bir an önce ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.

''AYRILIKLARIMI KLAS YAŞIYORUM'' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda röportaj veren Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, bu kez özel hayatına dair yaptığı açıklamaları yeniden gündeme geldi. Uzun süredir hit şarkıları ve sahne performansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, ilişkiler konusunda artık daha net bir çizgide durduğunu söyledi.

Ayrılık sürecini artık daha olgun karşıladığını belirten Simge Sağın, “Ayrılıklarımı çok klas yaşıyorum. Çok iyi ayrılırım” sözleriyle dikkat çekti.