AOL, Evernote ve Vimeo gibi küresel dijital platformları bünyesinde barındıran Milano merkezli teknoloji şirketi Bending Spoons, iş dünyasında ezberleri bozan yeni nesil insan kaynakları politikasıyla gündemde.

Geçtiğimiz yıl dünya genelinden tam 800 bin iş başvurusu alan şirket, bu adaylardan yalnızca 286’sına kapılarını açtı.

Sahip olduğu yüzde 0,036’lık kabul oranıyla, girilmesi dünyanın en zor okullarından biri olan Harvard Üniversitesi’nden bile yaklaşık 100 kat daha seçici bir filtre uygulayan şirketin bu sıra dışı başarısının arkasında, bilimsel verilere dayanan çok aşamalı bir "yetenek avı" yatıyor.

KLASİK MÜLAKATLAR YAZI TURA ATMAKLA AYNI

Wall Street Journal’ın haberine göre şirketin işe alım stratejisi, bilinen insan kaynakları yöntemlerinin çok ötesinde bir matematik barındırıyor. Geleneksel mülakat modellerinin yetersizliğine dikkat çeken Bending Spoons CEO’su Luca Ferrari, mevcut sistemleri sert bir dille eleştirdi.

Ferrari, "Sıradan bir mülakat neredeyse yazı tura atmak kadar öngörü sağlayabiliyor. Bu nedenle süreci mümkün olduğunca bilimsel hale getirdik" diyerek şirketin neden bu kadar katı testler uyguladığını açıkladı. Şirket, adayların performansını şansa bırakmamak adına mülakat sorularını tamamen standartlaştırıyor, yanıtları belirli kriterlerle puanlıyor ve tüm datayı yapay zeka destekli özel işe alım modellerine aktarıyor.

60 BİN ADAYA ÖZEL AKIL OYUNLARI TESTİ

Sistem, ilk elemenin hemen ardından devasa bir filtreleme süreciyle işletiliyor. Başvurusu kabul edilen yaklaşık 60 bin aday; akıl yürütme, hızlı karar verme ve öğrenme hızını ölçen zorlu testlere tabi tutuluyor. Bu aşamayı başarıyla geçerek mülakat masasına oturma hakkı kazanan kişi sayısı ise yalnızca 3 bin 300. Sürecin sonunda tüm filtreleri aşarak şirkette "Spooner" unvanıyla çalışmaya hak kazananların sayısı ise sadece 286 ile sınırlı kalıyor.

SADECE ZEKÂ DEĞİL NEZAKET DE ÖLÇÜLÜYOR

Bending Spoons'un yapay zeka destekli algoritması sadece teknik beceri veya yüksek IQ ile de tatmin olmuyor. Adayların karakter analizleri, nezaket düzeyleri, ekip arkadaşlarına yaklaşımları ve iletişim biçimleri de puanlamayı doğrudan etkiliyor.

CEO Ferrari, üst düzey yöneticilere kibar davranırken alt kademedeki çalışanlara saygısızlık yapan adayların doğrudan elendiğini belirtti. Ferrari’ye göre bu tür davranışlar, adayın gelecekte ekip içinde huzursuzluk çıkaracağının en net sinyali ve bu yüzden doğrudan işe alım algoritmasında bir elenme kriteri olarak kodlanmış durumda.

YAPAY ZEKA PERFORMANSI ADIM ADIM İZLİYOR

2013 yılında kurulan ve bugün 700 kişilik elit bir ekiple yoluna devam eden Bending Spoons, satın aldığı dev şirketleri kısa sürede elden çıkarmak yerine yazılımlarını baştan yazarak yeniden yapılandırıyor. Bu operasyonel gücün arkasındaki insan kaynağı ise işe alındıktan sonra da takip edilmeye devam ediyor.

İşe giren çalışanların performansları 4. ay, 8. ay, 1. yıl ve 2. yıl gibi kritik periyotlarda analiz edilerek yapay zeka modelinin doğruluğu sürekli test ediliyor ve sistem optimize ediliyor.

Şirketin kurucu ortaklarından olan CEO Luca Ferrari, uyguladıkları bu ultra katı ve bilimsel işe alım politikasını esprili bir özeleştiriyle noktaladı.

Kendisinin kurucu olduğu için şanslı olduğunu belirten Ferrari, "İstatistiksel olarak bakarsak, eğer bu testlere girmek zorunda kalsaydım benim de şirkete seçilme ihtimalim oldukça düşüktü" diyerek kurdukları sistemin ne denli yüksek standartlara sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.