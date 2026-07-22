ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan teknoloji ürünlerinde bir "kill switch", yani ABD'nin sattığı sistemlerde tek tuşla devreden çıkarma komutu bulunduğu yönündeki iddialara karşı diplomatların harekete geçmesini istedi.

Reuters tarafından incelenen 16 Temmuz tarihli Dışişleri Bakanlığı telgrafına göre Washington, Beyaz Saray'ın yabancıların en gelişmiş ABD yapay zeka modellerine erişimini engellemeye yönelik kısa süreli kararının ardından diplomatlara yeni talimatlar verdi.

Dağıtılan notlarda görülen talimatlar, ABD diplomatlarının Trump yönetiminin yapay zeka modellerinin dağıtımını kontrol etme adımlarına karşı küresel çapta oluşan tepkileri yumuşatmaya çalıştığını gösteriyor.

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı yorum yapmayı reddederken Beyaz Saray da sessizliğini korudu.

BAKAN TALİMAT VERDİ: 'BU SIRRI SAKLAYIN'

Dışişleri Bakanı Rubio'nun talimatlarında, diplomatlara Amerikan teknoloji firmalarının erişimini kısıtlayan veya yerel kurallara uymaya zorlayan "dijital egemenlik" girişimleriyle mücadele edilmesi talimatı verildi.

Diplomatlara gönderilen notta, Anthropic veya alınan kararlara doğrudan değinilmezken, 30 günlük test süresinin bir "sihirli düğme" veya "şalter" olmadığı, bu anlatının abartılı olduğu ifade edildi.

Bu adım, Trump'ın yapay zeka şirketlerinden ürünlerini sunmadan önce 30 günlük siber güvenlik testine tabi tutmalarını isteyen 2 Haziran tarihli kararnamesiyle birleştiğinde, ABD hükümetinin müttefiklerin erişimini dahi her an kesebileceği endişesini doğurdu.

Bilgi notlarında diplomatlardan, ABD yapay zeka ürünlerini en iyi araçlar olarak tanıtmaları ve sıfırdan rakip sistemler kurma çabalarını zaman israfı olarak nitelendirip "Onlar inşa eder, sizinki olur" mesajını vermeleri istendi.

Dış İlişkiler Konseyinden Edward Fishman, ABD'nin gümrük vergileri ve yaptırımları bir araç olarak kullanmasının bu söylemlerin ikna edici etkilerini zayıflattığı belirtirken, Aura Salla da ABD yönetiminin Danimarka gibi ülkelere yönelik tekrarlanan tehditlerinin güvenilmez bir ortak imajı yarattığını kaydetti.

ABD SİSTEMLERİNE GÜVEN KALMADI

Trump yönetiminin 12 Haziran'da ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD dışındaki kişilerin Anthropic şirketine ait Mythos ve Fable adlı gelişmiş modellere erişimini engellemesi, şirketin bu modellere erişimi küresel düzeyde aniden askıya almasına yol açmıştı.

Söz konusu yasak aynı ay içinde kaldırılmış olsa da etkileri devam etti. ABD teknolojisine olan güven hızla düştü.

Yaşanan kesintinin ardından Asyalı teknoloji yöneticileri kendi alternatiflerini öne çıkarırken Avrupalı siyasetçiler ABD'ye karşı dijital bağımsızlık çağrılarını yineledi.

Gelişmeleri değerlendiren Avrupalı milletvekili Christophe Grudler, yaşanan sürecin ABD'nin temel teknolojiler üzerinde gerçek bir "şaltere" sahip olduğunu ve bunu kullanmaya istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosunun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi üyesi Aura Salla ise kıtanın teknoloji yapısını yabancı bir hükümet tarafından bir gecede kapatılabilecek bir sistem üzerine kuramayacağını vurguladı.