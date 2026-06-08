Güney Kore'de gençler arasında hiçbir ücret ödemeden sahte alışveriş deneyimi sunan "dopamin siteleri" adlı yeni bir dijital trend hızla yayılıyor. Bu platformlar, gerçek dünyadaki tüketim ve harcama alışkanlıklarını tamamen yapay bir simülasyon üzerinden taklit ediyor.

SİSTEM TAMAMEN YAPAY SİMÜLASYONLA ÇALIŞIYOR

Kullanıcılar platformlara giriş yaparak pahalı kıyafetler, teknolojik aletler veya gıda ürünleriyle dolu hayali alışveriş sepetleri oluşturuyor. Sepet onaylandığında kullanıcının gerçek cüzdanından veya banka hesabından herhangi bir maddi eksilme yaşanmıyor.

Siparişin onaylanmasının ardından sistem, harita üzerinde gerçekte var olmayan sahte bir kuryenin ilerleyişini canlı olarak kullanıcıya izletiyor. Beyin, para harcamadan sadece satın alma ve bekleme sürecinin getirdiği heyecanla anlık dopamin salgılıyor.

EKONOMİK BASKI VE STRES EN BÜYÜK ETKEN

Platformların popülerleşmesi, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı gibi mülki ekonomik baskılara dayanıyor. Gençler, gerçek hayatta maddi yetersizlikten dolayı yapamadıkları harcamaları bu simülasyonlar üzerinden canlandırıyor.

Ayrıca ülkedeki yoğun iş stresi, rekabetçi eğitim sistemi ve sosyal izolasyon duygusu da gençleri bu platformlara yöneltiyor. Dijitalleşmeyle birlikte sadece "bir şeyi elde etme beklentisi", beynin ödül mekanizmasını tetikleyerek geçici bir kaçış mekanizması sağlıyor.