A Milli Futbol Takımımızın; ABD; Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası'nda kamp yaptığı Arizona'nın değil idman yapmak, neredeyse 'yaşamaya dahi' elverişsiz şartları ilk günden beri haberlere konu oldu... TFF ise A Millilerin turnuvaya play-off'tan katıldığı için 'zorunlu' olarak Arizona'da kamp yapacağını savunmuştu.

TEKLİF DOĞRU HER ŞEY YANLIŞ

Süreçle ilgili tek doğru bilginin, 45 dereceyi bulan sıcaklıkların hüküm sürdüğü Mesa kentindeki Arizona Athletic Grounds'u FIFA'nın önerdiği olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan tüm süreci ise örnekler üzerinden inceleyelim...

KATALOG SUNULDU

FIFA, 2025 yılında Dünya Kupası'na katılacak tüm ülkelere, organizasyon tarafından onaylanmış 60'tan fazla hazır durumdaki tesisi adres gösterdi. Tüm milli takımlar, bu katalog üzerinden seçimlerini yapmaya başladı.

Yani; play-off'tan katıldığımız için Türkiye'ye Arizona gibi zor şartların bulunduğu bir tesisin kalmış olması mümkün. Ancak işin tüm seyrini değiştiren nokta da burada başlıyor...

ALMANYA VE FRANSA NE YAPTI?

Almanya ve Fransa milli takımlarının yetkilileri ise FIFA'nın sunduğu 60'tan fazla hazır tesisten hiçbirini, 'sportif kriterlerine, mesafe ve gizlilik standartlarına uymadığı' gerekçesiyle tercih etmedi. Yani, FIFA'nın "Buradan bir yer beğenin" teklifini tamamen pas geçtiler.

Bu iki dev federasyon, FIFA'ya "Biz sizin hazır listenizdeki yerleri istemiyoruz. Kendi yerimizi kendimiz bulacağız, standart dışı masrafları da cebimizden ödeyeceğiz" diyerek şu hamleleri yaptılar:

Almanya: Tercih, tamamen teknik direktör Julian Nagelsmann'ın yönlendirmeleriyle yapıldı. "Otel ile saha arası çok kısa olsun" ve "otelde sadece biz kalalım" dedi ve kendi bütçeleriyle Kuzey Karolina'daki Wake Forest Üniversitesi ve tarihi bir butik otel olan The Graylyn Estate'i bulup kapattılar.

FRANSIZLAR BÖYLE FİNAL GÖRÜYOR!

Fransa: 2022 Dünya Kupası'nın finalisti Fransa da aynı şekilde FIFA kataloğundaki hazır tesisleri eledi ve elini cebine attı... Kendi bütçesini devreye sokarak Boston'da Bentley Üniversitesi ve Four Seasons otelini kiraladılar.

Hatta kamp yaptıkları üniversitenin antrenman sahasının çimlerini, maç yapacakları Gillette Stadyumu'nun çimleriyle birebir aynı milimetrik ölçüye getirmek için adeta servet döktüler.

'BİZİMKİLER' NE YAPTI?

Federasyon yetkilileri, turnuvaya play-off aşamasından son anda katıldıkları için "Elimizde seçenek kalmamıştı, FIFA bizi zorunlu olarak Arizona çölündeki tesislere yerleştirdi" diye savunma yapsa da işin aslı öyle değil...

FIFA, Türkiye'ye sadece "Katalogda boş kalan hazır yerler buralar, bütçesini bizim karşılayacağımız standart paket isterseniz, buraya gitmelisiniz" dedi.

Yani Türkiye de Almanya ve Fransa gibi "Biz buranın sıcağına katlanamayız, hazır listeyi reddediyoruz, bütçesini TFF kasasından verip kendimize özel, daha serin bir kamp yeri kiralıyoruz" diyebilirdi. Ancak federasyon bu ekstra maliyeti üstlenmedi ve hazır menüden 'payımıza düşene' razı olarak futbolcuları çöl sıcağına mahkum etti.

Üstelik "cepten para ödeyerek tesis değiştirmek" yalnızca Almanya ve Fransa gibi dünya futbolunun iki dev ülkesine has değil... Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya da FIFA'nın kataloğunu reddederek kendi imkanlarıyla konaklama ve antrenman seçeneklerini oluşturdu...