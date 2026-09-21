Türkiye genelinde iklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl daha somut hissedilirken, hava sıcaklıkları ve yağış rejimlerindeki değişkenlik de belirginleşmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarına ilişkin dikkat çeken hava tahminlerini paylaştı.

"KIŞ MEVSİMİNE NORMALİNDEN SICAK GİRECEĞİZ"

Yaz mevsiminde sıcaklıkların Türkiye'nin büyük bölümünde normaller civarında, kuzey kesimlerde ise normallerin altında seyrettiğini hatırlatan Prof. Dr. Türkeş, önümüzdeki döneme dair şunları söyledi:

"Önümüzdeki ekim, kasım, aralık aylarında yüksek olasılıkla hava sıcaklıkları normallerin üzerinde gerçekleşecek. Kış mevsimine normallerinden daha sıcak koşullarla gireceğiz."

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞLAR NORMALİN ÜZERİNDE OLACAK"

Bu yıl sonbaharda yağış açısından umut verici bir tablo olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkeş, "Geçen yıldan farklı olarak bu yıl sonbaharın yağışlı geçeceğini öngörüyorum. Ekim, kasım ve aralıkta Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlar normallerin üzerinde gerçekleşecek. Batı ve kuzeybatıda genellikle normalleri civarında veya biraz altında seyrederken, ülkenin geri kalanında bol yağış bekleniyor" dedi.

Bölgenin Kuzey Atlantik ve Akdeniz kökenli cephesel alçak basınç sistemlerinin etkisine gireceğini belirten iklim uzmanı, Türkiye genelinde yağışların miktar olarak son derece yeterli olacağını ifade etti.

"TARIMSAL VE HİDROLOJİK KURAKLIK ZAYIFLADI"

Sıcaklık artışına bağlı buharlaşmanın toprak nemini ve su kaynaklarını olumsuz etkilediğini ancak son dönemdeki yağışların bu tabloyu rahatlattığını aktaran Türkeş, "Marmara, Kuzey Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun orta bölümündeki uzun süreli lokal kuraklıklar dışında, Türkiye genelinde hidrolojik ve tarımsal kuraklık zayıfladı. Sıcaklıklarda beklenen artışa rağmen, kuvvetli yağışlar sayesinde olası kuraklıklar bu yıl çok daha az etkili olacak" açıklamasında bulundu.