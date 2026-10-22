ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray dışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken basın mensuplarına hakaretler yağdırdı.

Geçen ay imzaladığı yasa tasarısında yer alan Rusya'ya yönelik yaptırımları askıya alma kararıyla ilgili sorularla karşılaşan Trump, basın mensuplarını "aptallar" ve "düşük IQ'lular" olarak nitelendirdi.

Trump'ın hakaret yağmuru, ABC muhabirinin "Rusya üzerinden yaptırımları kaldırdınız, bu Rusya bir şeyler vermek değil mi?" sorusunu duymasıyla başladı.

Trump, aynı gün 4 yıldır Rusya'da tutuklu olan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın 'hiç bir karşılık talep edilmeden' salındığını öne sürmüştü. Soru, bu açıklamanın üzerine soruldu.

Trump ise bu soruyu duyunca küplere bindi. Gazeteciye, "sen aptal mısın? Sen aptal bir insansın. Kimin için çalışıyorsun?" diye bağırdı.

Trump, ABC için çalıştığını söyleyen gazeteciye "sen bir aptalsın" diye bağırmayı sürdürdü. Trump'ın hakaretleri ise bununla son bulmadı.

'DÜŞÜK IQ'LUSUN'

Yürürlüğe girmesine günler kala yeni yaptırımları askıya alması nedeniyle aralarında bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de bulunduğu kesimlerden tepki gören Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yaptırımları uygulama yetkisine değinerek "Bunları herhangi bir gün uygulama hakkım var" dedi.

Rusya'nın "kötü" davranması durumunda ne olacağı konusunda konuşmaya başlayan Trump, sözünü kesen CNN muhabirini geçiştirerek "Neden bahsettiğinizi bilmiyorsun. Düşük IQ'lu bir insansın, bir aptalsın ve CNN için çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların yürürlüğe girmesinin Ukrayna ve Rusya arasındaki barış sürecini tehlikeye atacağını savunan Trump, "Bir insanı geri almak için müzakere ediyorsam... Bunu müzakere ederken —ki ben bunu yaptığımı biliyorum çünkü birçok insan bilmiyordu ve 'Ah, Rusya'ya yaptırım uygulayalım' diyorlar— bu müzakere açıkça derhal sona ererdi" şeklinde konuştu.