Sosyal medyada yüzlerce kişiyle bağlantıda olmak ya da kalabalık arkadaş gruplarına sahip olmak, mutluluğun garantisi olarak görülse de bilimsel araştırmalar farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Psikoloji alanındaki araştırmalar, insanların hayatında farklı düzeylerde arkadaşlıklar bulunduğunu gösteriyor. Tanıdıklar, iş arkadaşları, birlikte vakit geçirilen kişiler ve zor zamanlarda güvenilebilecek yakın dostlar aynı kategoriye girmiyor. Asıl farkı yaratan ise, ihtiyaç anında destek alınabilecek güçlü bağlar.

İlişki uzmanlarının yayımladığı araştırmalara göre, yüksek yaşam memnuniyeti için 3 ila 5 yakın arkadaş çoğu insan adına yeterli olabiliyor.

İnsan ilişkileri katmanlardan oluşuyor

İngiliz antropolog Robin Dunbar da insan ilişkilerinin belirli katmanlar hâlinde organize olduğunu savunuyor. Buna göre en merkezde en yakın dostlar yer alırken, onları daha geniş arkadaş çevresi, yakın tanıdıklar ve daha büyük sosyal ağ takip ediyor.

Araştırmalar, en güçlü ilişkilerin zaman, ilgi ve duygusal yatırım gerektirdiğini gösteriyor. Bu nedenle herkesle aynı yakınlığı kurmak mümkün olmuyor. Uzmanlara göre birkaç sağlam dostluğu korumak, çok sayıda yüzeysel ilişkiyi sürdürmeye çalışmaktan daha faydalı.

Güçlü arkadaşlıklar sağlığı da etkiliyor

Arkadaşlığın etkisi yalnızca psikolojik değil, fiziksel sağlık üzerinde de kendini gösteriyor. PLOS Medicine dergisinde yayımlanan ve 148 farklı çalışmayı inceleyen kapsamlı bir araştırma, güçlü sosyal ilişkilere sahip kişilerin hayatta kalma olasılığının, zayıf sosyal bağlara sahip kişilere kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlara göre bunun nedeni, yakın ilişkilerin stresle başa çıkmayı kolaylaştırması, duygusal destek sağlaması ve daha sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmesi. Buna karşılık uzun süreli yalnızlık ise hem psikolojik hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Harvard araştırması da aynı sonuca ulaştı

Dünyanın en uzun soluklu araştırmalarından biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması da benzer sonuçlar ortaya koyuyor. Onlarca yıl boyunca binlerce kişinin yaşamını takip eden araştırmacılar, sağlıklı ve mutlu yaşlanmanın en önemli belirleyicilerinden birinin kaliteli insan ilişkileri olduğunu belirtiyor.

Araştırmaya göre insanların yaşam kalitesini artıran unsur, çok sayıda arkadaş edinmekten ziyade güven duyabilecekleri, kendilerini oldukları gibi ifade edebilecekleri ve karşılıklı destek görebilecekleri dostluklar kurmaları.

Önemli olan sayı değil, bağın gücü

Uzmanlar, gerçek mutluluğun arkadaş listesindeki kişi sayısıyla ölçülemeyeceğini vurguluyor. Asıl önemli olan; zor zamanlarda aranabilecek, başarıları içtenlikle paylaşabilecek ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurabilmek.

Bu nedenle psikoloji, "Kaç arkadaşım var?" sorusundan çok, "Hayatımda gerçekten güvenebileceğim kaç kişi var?" sorusunun mutluluk açısından daha anlamlı olduğunu belirtiyor. Çünkü dostluğu değerli kılan, nicelik değil, kurulan bağın samimiyeti ve sürekliliği oluyor.