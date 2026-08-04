Cumhuriyet'in ilanının ardından kabul edilen Soyadı Kanunu kapsamında vatandaşların bir soyadı seçmesi zorunlu tutuldu. Bu süreçte birçok aile, geçim kaynakları, meslekleri, yaşadıkları bölge ya da aile büyüklerinin lakaplarından hareketle soyadı aldı.

Araştırmalara göre, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan toplulukların tarihsel ve kültürel yapısı da bazı soyadlarının oluşumunda etkili oldu. Özellikle Osmanlı döneminde kırsal bölgelerde yaşayan ailelerde "-oğlu" ve "-oğulları" ekleriyle oluşturulan soyadları yaygın olarak tercih edildi.

YÖRÜK AİLELERİNİN DİKKAT ÇEKEN SOYADLARI

Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yoğun olarak yaşayan Yörük topluluklarında ise soyadı seçiminde ailelerin kökenleri ve mensup oldukları aşiret ya da boylara ilişkin unsurların da etkili olduğu belirtiliyor.

Tarih araştırmalarında, Oğuz boylarıyla ilişkilendirilen bazı Yörük ailelerinin belirli soyadlarını tercih ettiği ifade edilirken, bugün özellikle Antalya ve çevresinde yaygın olarak kullanılan bazı soyadlarının bu tarihsel geçmişle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, tek başına bir soyadının bir kişinin etnik kökenini kesin olarak ortaya koymayacağını vurgularken, aile tarihi, nüfus kayıtları ve soy araştırmalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İşte Türk kökenli ailelere verilen en sık soyadları: