Cumhuriyet döneminde yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile birlikte ağa, paşa, bey ve Farsça kökenli "zâde" gibi ayrıcalık belirten unvanların resmiyette kullanılması yasaklandı. Yüzyıllar boyunca Osmanlı bürokrasisini, saray ordusunu ve Anadolu beyliklerini yöneten asil aileler ise köklerini unutturmamak adına kendi sülale geçmişlerini yansıtan isimleri resmi soyadı olarak nüfus kütüklerine tescil ettirdi. Günümüzde binlerce kişinin sıradan sanarak taşıdığı bu tescilli isimler, doğrudan arşivlerdeki saray kayıtlarına kapı aralıyor.

PADİŞAH VE ŞEHZADE TORUNLARININ RESMİ NÜFUS KAYITLARI

Osmanlı hanedan mensuplarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilirken doğrudan hanedan bağını tescilleyen resmi soyadları kayıtlara geçirildi. Bu kapsamda Osmanlı padişahları ile şehzadelerinin doğrudan erkek ve kadın soyundan gelen resmi torunları nüfus cüzdanlarına "Osmanoğlu" soyadını yazdırdı.

Benzer şekilde Osmanlı sarayında padişah kızlarına "Sultan", onların dünyaya getirdiği erkek çocuklarına ise "Sultanzâde" unvanı veriliyordu. Kanun gereği bu unvan eki kaldırılınca hanedan bağı taşıyan aileler doğrudan "Sultanoğlu" soyadını alarak soylarını kütüğe işletti. Son dönem şehzadeleri ile hanedanın belirli kolları ise köklerini kurucu lidere bağlayan "Ertuğrul" ismini resmi soyadı olarak tescil ettirdi.

TARİHE YÖN VEREN SADRAZAM VE VEZİR SÜLALELERİ

Osmanlı İmparatorluğu'nda devleti asırlar boyunca fiilen yöneten başvezir ve sadrazam aileleri, kanun çıktığında aile şöhretlerini doğrudan soyadına dönüştürerek kimliklerine taşıdı.

Duraklama döneminde devleti yeniden ayağa kaldıran ünlü Köprülü Mehmed Paşa ve ailesinin torunları bugün de "Köprülü" soyadını taşımayı sürdürüyor. Kuruluş döneminden fethe kadar başvezirlik makamını elinde tutan tarihi Çandarlı sülalesinin soyu "Çandarlı", Kanuni Sultan Süleyman ve sonraki dönemlerin kudretli sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın torunları ise doğrudan "Sokullu" soyadıyla resmi kayıtlarda varlığını koruyor.

SELÇUKLU BEYLİKLERİNİN GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞAN İZLERİ

Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla kurulan güçlü Türk beyliklerinin yönetici aileleri de Soyadı Kanunu ile birlikte kendi beylik adlarını resmiyete döktü.

Maraş ve çevresini asırlarca yöneterek Osmanlı sarayına birçok valide sultan veren beyliğin doğrudan torunları "Dulkadiroğlu" soyadını aldı. Kütahya merkezli köklü Germiyanoğulları hanedanı mensupları "Germiyanoğlu" ismini seçerken, Batı ve İç Anadolu'nun en güçlü yönetici sülaleleri ise "Saruhan" ve "Karamanoğlu" soyadlarıyla kütüklerde yerini aldı.

Arşiv uzmanları, ailesinde bu tescilli soyadları bulunan vatandaşların e-Devlet alt-üst soy kütüğü belgelerindeki özellikle 1800'lü yıllara ait "şöhret, lakap ve unvan" hanelerini dikkatle incelemelerini, kökenin hangi saray veya konak merkezine dayandığının bu kayıtlarda netleştiğini vurguluyor.