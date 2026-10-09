Geçmişte nüfus kayıtlarına işlenen ve anlamları nedeniyle vatandaşların sosyal yaşamında çeşitli sorunlara yol açan soyadları, yapılan yasal düzenlemelerin ardından değiştirilmeye başlandı. Taşıdığı anlam, oluşturduğu çağrışım ya da toplum içinde alay konusu olması nedeniyle soyadını değiştirmek isteyen çok sayıda kişi başvuruda bulundu. Böylece bazı soyadları, vatandaşların talepleri doğrultusunda nüfus kayıtlarından çıkarıldı.
İŞTE EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN 10 SOYADI
Günlük yaşamda yanlış anlaşılmalara, rahatsızlığa ve zaman zaman alaycı tepkilere neden olabilen bazı soyadları, değişiklik başvurularında öne çıktı.
İşte en çok değiştirilen soyadları arasında sıralanan 10 isim:
Çürük
Çıplak
Kör
Karabaş
Deli
Koyun
Çakal
Satılmış
Top
Coşkun