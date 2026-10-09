Geçmişte nüfus kayıtlarına işlenen ve anlamları nedeniyle vatandaşların sosyal yaşamında çeşitli sorunlara yol açan soyadları, yapılan yasal düzenlemelerin ardından değiştirilmeye başlandı. Taşıdığı anlam, oluşturduğu çağrışım ya da toplum içinde alay konusu olması nedeniyle soyadını değiştirmek isteyen çok sayıda kişi başvuruda bulundu. Böylece bazı soyadları, vatandaşların talepleri doğrultusunda nüfus kayıtlarından çıkarıldı.

İŞTE EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN 10 SOYADI

Günlük yaşamda yanlış anlaşılmalara, rahatsızlığa ve zaman zaman alaycı tepkilere neden olabilen bazı soyadları, değişiklik başvurularında öne çıktı.

İşte en çok değiştirilen soyadları arasında sıralanan 10 isim:

Çürük

Çıplak

Kör

Karabaş

Deli

Koyun

Çakal

Satılmış

Top

Coşkun