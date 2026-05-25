Survivor Ünlüler Gönüllüler’de eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim Beyza oldu. Duygusal anlar yaşayan yarışmacı, yarışma sonrası yaptığı açıklamada hem düello gününü hem de Sercan’la ilgili yaşadığı kafa karışıklığını anlattı.

BEYZA SERCAN KARŞI KARŞIYA GELDİ

Survivor yarışmasında bu hafta eleme potasında Beyza, Sercan, Ramazan ve Can Berkay yer aldı. Düellolarda ilk olarak Ramazan potadan çıkarken, Beyza ile Sercan karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sırasında Sercan’ın oyundan çekilmek istediğini söylemesi dikkat çekti. Sunucu Murat Ceylan’ın “Sana yakışmaz” sözlerinin ardından Beyza da duruma tepki gösterdi. Beyza’nın konuşmasının ardından Sercan yeniden parkura döndü ve mücadeleyi 8-1 kazanarak eleme potasından çıktı.

BEYZA, CAN BERKAY'A KAYBETTİ

Final düellosunda ise Beyza ile Can Berkay karşılaştı. Mücadeleyi 10-7 kazanan Can Berkay yarışmada kalırken, Survivor’a veda eden isim Beyza oldu.

ÜZGÜN, KIRGIN VE KIZGIN...

Elemenin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Beyza, “Benim gerçek hayatta çok arkadaşım yok. Burada bunu yapabildiğim insanlar oldu. Kendimi üzgün, kırgın ve kızgın hissettim” dedi.





''BENDEN HOŞLANIYORMUŞ''

TV’de yayınlanmayan görüntülerde ise Beyza’nın Sercan hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Yarışmacı, “Sercan girdi, amacı benden hoşlanıyormuş gibi bir şeyken ben bunu samimi mi değil mi anlayamadım” ifadelerini kullandı.

''KAFAM KARIŞIK OLMASAYDI YENEBİLİRDİM''

Düello gününde duygularını kontrol etmekte zorlandığını söyleyen Beyza, “Kafamın karışık olduğu, beklemediğim şeylerin söylendiği gündü. Sürekli ağladım çünkü çok üzgündüm. Kendimi kontrol edebilseydim Can Berkay’ı yenebilirdim diye hissediyorum” dedi.





''SERCAN DÜŞÜNCESİZ HAREKET ETTİ''

Kırgın olduğun birileri var mı? sorusuna Beyza şu şekilde yanıt verdi:

''Sercan'a kırgınım. En yakın olduğum insanlardı. Beni tanıyorlar biliyorlar. Gizli saklı bir şey yok. Herkes her şeyi biliyor. Ekrana yönelik hareket etti. Beni düşünmeden hareket etti. Hissettiği şeylerde samimiyse bence bu yaptığı şeyi düşüncesizlik olarak görüyorum.''

Yarışma sonrası yaşadığı duygusal karmaşayı anlatan Beyza’nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.