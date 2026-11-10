Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 11 Kasım 1930’da Amerikan halkına seslendiği tarihi görüntüler, 96 yıl sonra yeniden yayımlandı.

Atatürk’ün ABD Büyükelçisi Joseph Grew’den Fransızca söz istediği kısa diyalog ise ilk kez gün yüzüne çıktı. Tarih araştırmacısı Ali Taner Tümer, hitaptan hemen önceki diyaloğun ise ilk kez paylaşıldığını söyledi.

Videoda Atatürk, Fransızca olarak ‘Müsaadenizle birkaç şey söyleyebilir miyim?’ anlamına gelen bir ifadeyle söz isterken, Grew Fransızca, ‘Lütfen ekselansları’ karşılığını veriyor. Atatürk ardından Türkçe konuşuyor.