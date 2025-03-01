Doktor Joseph Salhab, sosyal medya hesabından hurmanın faydalarıyla ilgili bir video paylaştı. Hurma, tropikal bölgelerde yetişen hurma ağacının meyvesidir ve birçok besin öğesi bakımından zengindir. Salhab, videoda "Bu süper meyve her gün yediğimde vücudumda ne gibi faydalar sağlıyor" şeklinde açıklamalarda bulunurken, "Bağırsak ve karaciğer sağlığım için her gün iki hurma tüketiyorum ve işte bunun nedenleri. Ben bir gastroenteroloğum, bu bilgiler faydalıysa takip etmeyi unutmayın" dedi.

HURMANIN VÜCUDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

Doktor Salhab’ın hurmanın faydalarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

- Hurmanın glisemik indeksi düşüktür, bu da onu kan şekeri üzerinde daha az etkisi olan bir gıda yapar.

- Hurma, bifidobakteri ve laktobasil gibi yararlı bağırsak bakterilerinin sayısını artırır ve bu da bağırsak sağlığına katkıda bulunur.

- Hurma, FODMAP'ler açısından düşük olduğundan şişkinliği engeller ve kabızlık ile dışkılama sıklığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

- Hurmanın içerdiği polifenoller ve iyi bakteriler, bütirat adı verilen bir bileşik üretir. Bu bileşik, kolon kanseri riskini düşürebilir.

- Hurma, polifenol ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için yağlı karaciğer hastalığına karşı koruyucu olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Dr. Salhab, hurmayı tüketmenin en sevdiği yollarından birinin, hurmayı açıp içine ceviz koyarak sabahları sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih ettiğini açıkladı. Hurma kalori bakımından çoğu taze meyveden daha yüksek olsa da içerdiği lif, vitamin ve mineraller sayesinde kabızlık gibi sorunlara yardımcı olur ve kan şekerini kontrol etme noktasında faydalıdır.

Hurma, düşük glisemik indeksi, yüksek lif içeriği ve antioksidanları sayesinde kan şekerini düzenlemede etkili olurken kalp hastalıkları, kanser, Alzheimer ve diyabet gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilecek çeşitli antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar arasında, iltihabı azaltan flavonoidler ve kalp sağlığını destekleyen karotenoidler bulunmaktadır. Öte yandan hurma fenolik asit içerir ve bu madde, kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.