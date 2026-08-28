Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV’de Serap Belovacıklı’nın sunduğu Haber Saati’ne konuk oldu ve Çerçeve Yasa’yı yorumlarken “Bu süreç çok baş ağrıtacak” dedi.

15 Ağustos’ta PKK’nın kuruluş yıl dönümünün kutlamaları yapıldığını hatırlatan Özdağ, “Neyi kutluyorlar. PKK’lılar Türk askerlerini şehit etmişlerdi, bunu mu kutluyorlar” diye sordu. Bu sürecin Türkiye’nin başını daha çok ağrıtacağını söyleyen Özdağ’ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

“Terör Türkiye’de on yıllardır sosyolojik bölünmeyi gerçekleştiremedi. Ama bugün bu adımlar, Türkiye’nin sosyolojik bölünmesine doğru gidişi hızlandıracak ve hapishanede bir mahkum olan Öcalan’ı siyasetçi ve hak etmediği bir Kürt temsilcisi haline getirecek. Anayasa değişikliği yapılacaksa Meclis’te yapılacak, sarayda yapılmayacak. Ama istenen değişiklikler yapılırsa, adı Türkiye Cumhuriyeti olsa da başka bir devlet kurulacak.

‘AĞIR ÇEKİM DEVLET’

Özetle her şey gözümüzün önünde oluyor, Türkiye’de ağır çekim devletin çözülmesi, yeni bir devletin kurulması yapılıyor. PKK tarih içinde birkaç kez yok olma noktasına gelmişti ama ABD’nin desteğiyle her keresinde birkaç kere canlandı. Şimdi Türkiye PKK’yı ağır darbeleyerek bitirme noktasına getirdi, bizi yine örgütle masaya oturma noktasına getirdiler. PKK defalarca yenildi ve burnunu çıkartamaz hale geldi.

GERÇEKLERİ GİZLEDİLER’

SGD’nin silah bıraktığı söyleniyor. Ben SDG’nin, on binlerce silahı Suriye Silahlı Kuvvetleri’ne verdiğini duymadım. 4 PKK tugayı şeklinde bir örgütlenme, Suriye Ordusu’nun parçası oldu. Bu kalktı anlamına gelmiyor. Sadece bir paralel devlet oldu. Bakın Öcalan da ‘Devletleşme’ diyor. Öcalan ve Kandil’in yaptığı açıklamalarına dikkat edin, PKK, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında devlet stajı yaptıktan sonra Türkiye’den büyük bir bölgeyi kopararak büyük bir Kürdistan kurma hedefinden vazgeçmemiştir. Bunu bir kenara yazalım.

Ben yıllar önce Türkiye’de 5 milyon kayıtlı, 2 milyonu kayıtsız 7 milyon Suriyeli olduğunu söylüyordum. Ama resmi açıklama 3 buçuk milyon civarındaydı. Bugün Şam büyükelçisi 6 milyon Suriyeli var diyor. Türk milletinden gerçekleri gizlediler. Bugün de sayılar yanlış veriliyor.”