İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili “Son söz milletindir” vurgusu yaptı. Apo’ya “İmralı’da ev yapıldığı” iddialarına tepki gösterdi. İşte o sözler:

- Yasalarımız açık. Ömür boyu hapse mahkum bir hükümlünün cezasının infaz edileceği yer cezaevidir. Bunun dışında, yasaları hiçe sayan bir uygulama açıkça suçtur. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor, attıkları adımların neye mal olacağını da görmüyorlar.

‘İHANETİN ZAMAN AŞIMI YOK’

- İmralı’da bir hükümlüye ev yapmak sadece inşaatın değil adaletin de konusudur. Çünkü suçtur.

- Terör örgütü yönetici ve yandaşlarının cüreti, Türkiye’yi yönetenlerin sorumsuzluklarından besleniyor. Cumhuriyeti yıkmaktan, yenisini kurmaktan söz edebiliyorlar.

- Biz uyardığımızda da “Provokatörlük” diyorlar. Asıl provokatör; Meclis’e davet edenler, terör hükümlüsüne statü arayanlar, üniter devlet yapımızı, milli kimliğimizi, Cumhuriyetimizi tartışmaya açanlardır.

- Provokatörlerin görevini icra etmesine zemin hazırlayan da suç ortağıdır. İhanetin zaman aşımı yok.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, SÖZCÜ Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Terör örgütü şımartılıyor!

Dervişoğlu, “Cumhuriyetin eşit, onurlu vatandaşı Kürtleri, Öcalan denilen caninin vesayetine terk etmek hangi akla sığar? Bunları öngördüğümüz için milletimizi ilk günden bu yana uyarıyoruz” dedi, şöyle devam etti:

“Şimdi ‘Ne mutlu Türküm diyene’, ‘Önce vatan’ yazıları hedef alınıyor… Devleti idare edenler ne yaptıklarının farkında değilse karşısındaki terör örgütünün daha da şımarmasının önüne geçemezsiniz. O milletvekilinden öte ona bunları söylemenin yolunu açanlara yazıklar olsun.”

‘Son söz milletindir’

Dervişoğlu, “Cumhuriyetin ve demokrasinin imkanları ile iktidara gelen AK Parti, ömür boyu yetki aldığını sanıyor. Bu ruh haline ‘Dur’ diyecek olan milletin kendisidir. Bu ülkede kimin iktidar, kimin muhalefet olacağına millet karar verir. Sandık milletin önüne geldiğinde asıl patron kimmiş hatırlayacaklar. O yüzden herkes konuşur ama son sözü millet söyler” dedi.

‘Kirli oyunun mucitleri’

Borsadaki manipülasyon iddialarına değinen İYİ Parti lideri, “İşin uzmanları aylardır uyarıyor. Ben kaç kez 7 milyon yatırımcının hakkının çiğnendiğini söyledim. Kulak arkası ettiler. Çünkü bu kirli sistemin mucidi iktidarın kendisi. Asıl mesele şu, bu sorumsuzluğun bedelini kim ödeyecek? Halkın borcu katlandı. Onların derdi Erdoğan’ı cumhurbaşkanı yapabilmek.”

Acilen parlamenter sistem

İktidarın “Terörsüz Türkiye” sürecinde hedefinin “anayasa değişikliği” olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye diye ambalajladıkları bu sürecin tek amacı var, anayasa değişikliği ile ömür boyu başkanlık imkanı sağlamak. O komisyon ile bunu meşrulaştıracaklar, katılmayın dedim” ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

“Meşruiyetin ölçüsü parmak sayısı değildir. Akıl, vicdan, adalet, anayasadır. Muhalefete büyük sorumluluk düşüyor. Bir sorun halledilecek vaadi ile Türkiye sorunlar yumağına sürükleniyor. Anayasadan öte iktidar değişikliğine ihtiyaç var. Türkiye’nin acilen bu sistemden kurtulup, parlamenter demokrasiyi inşa etmesi gerekir.”