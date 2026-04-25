Kocaeli’de 23 Nisan kutlamalarında stadyuma açılan dev Türk Bayrağı’nın üstüne basıldığı görüntüler infiale neden oldu. Yapılan açıklamalar sonrası bayrağın parça parça serildiği ve üzerine basılmadığı ortaya çıktı.

BAYRAK KANUNU

Ancak “üzerine basılmadı” açıklamasında verilen bilgiler tepkileri daha da arttırdı. Çünkü şanlı bayrağımızın 5 parçaya bölünüp, aralıklarla yere serilmesi ve boşluklardan yürünmesinin sonucunda, üzerine basıldığı görüntüsü veriyordu. Türk bayrağının nasıl kullanılacağı hakkındaki kanun çok açık. Hiç kimse Türk Bayrağı’nı bölemez, parçalayamaz ve yere seremez. Türk Bayrağı Kanunu (Madde 7) aynen şöyle:

“Türk Bayrağı; yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk veya buruşuk kullanılamaz. Manevi değeri zedeleyecek şekilde masalara örtülemez, kürsülere serilemez, oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz.”

Açıdan dolayı bayrağa basıldığı sanıldı. Ancak aşağıdaki fotoğraf, basılmadığını ama bayrağın parçalandığını gösterdi.

Bir daha olmaması için örtbas edilmesin

Peki gösteriyi kim organize etti, bayrağımızın kesilmesine, yerlere serilmesine kim izin verdi? Bu rezaletin hiç bir açıklaması olmadığını söyleyen vatandaşlar, sorumlulardan hızla hesap sorulmasını istiyor. Bayrağa karşı yapılan bu şuursuzluğun cezasız kalması durumunda yenilerinin yaşanmasından endişe ediliyor.