

Silindir şeklindeki şişesi ve premium marka imajıyla dikkat çeken VOSS, Türkiye’de yüksek fiyatıyla merak edilen ithal sulardan biri haline geldi. Markanın yüksek fiyatının nedeni sanıldığı gibi yüksek mineral içeriğinden kaynaklanmıyor.

Gıda Bülteni'nin haberine göre, Norveç’te üretilen VOSS Still’in TDS değeri 38 mg/L seviyesinde. Suda yaklaşık 3,4 mg/L kalsiyum, 0,69 mg/L magnezyum ve 4 mg/L sodyum bulunuyor. Markanın öne çıkardığı özellik ise düşük mineralizasyonun oluşturduğu nötr ve berrak tat. Norveç kaynaklı ürünün pH değeri de 6,2 olarak açıklanıyor.

ADI VOSS AMA SU VOSS’TAN GELMİYOR

Markanın adı nedeniyle suyun Norveç’in Voss bölgesinden çıkarıldığı düşünülüyor. Öte yandan VOSS’un Norveç’teki üretim tesisi Voss kasabasında değil, Agder bölgesindeki Vatnestrøm’da bulunuyor. Yani VOSS, suyun çıktığı yerden ziyade markanın adı olarak kullanılıyor.

TÜRKİYE’DE FİYATI 666 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

VOSS’un Türkiye’deki fiyatı ise dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. 375 ml cam şişe yaklaşık 249,90 TL’ye, 800 ml’lik şişe 399,90 TL’ye satılırken, litre bazında fiyat 666 TL’yi bulabiliyor. Norveç’te ise 800 ml VOSS Still’in fiyatı satış kanalına göre yaklaşık 42-69 Norveç kronu arasında değişiyor.

FARKI DAHA ÇOK MARKASINDA VE TASARIMINDA

VOSS’u pahalı yapan unsurlar yalnızca suyun özellikleri değil. Özgün silindirik cam şişe, premium marka algısı, otel ve restoranlardaki konumu, ithalat, lojistik ve dağıtım maliyetleri fiyatın önemli bölümünü oluşturuyor.

Bu nedenle tüketici yüksek fiyat öderken yalnızca suyun içeriğinin değil, markanın premium konumlandırmasının ve ambalajının da bedelini ödüyor.