Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi, sarı-lacivertli camiayı derinden etkiledi. G.Saray yenilgisinde Antrenör Stefano Micoli ve Kondisyoner Maurizio Negro’nun görevine son verilip, Marcello Abbondanza’nın baş antrenörlüğe getirilmesi ile suların durulması bekleniyordu. Ama öyle olmadı.

SALONLARDA GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Voleyboldan sorumlu yönetici Hulusi Belgü’nün Fenerbahçeli oyuncuları Galatasaray yenilgisi sonrası etrafında toplayıp, “Bu takıma yenilerek kendinizi vebizleri rezil ettiniz” ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Belgü, takım kaptanı Eda Erdem Dündar’dan da bu sözlerini yabancı voleybolculara tercüme etmesini istedi.

VAKIFBANK SERİSİNİ ETKİLEDİ

Yabancı kadın voleybolcular, Hulusi Belgü’nün sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Sarı Melekler, sadece bir yenilgi aldıklarını söyleyip, “Başkan (Hulusi Belgü) neden bize böyle konuştu?” diye tepki gösterdi. Kadın voleybolcuların VakıfBank’a şampiyonluğu kaybetmesinde de yaşanan bu olayın etkisi olduğu iddia edildi.

BAŞKANA MEKTUP YAZDILAR

7. Adam Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, olayın detayını öğrenmek istedi. Kaptan Eda Erdem, VakıfBank serisi öncesi ortamın gerilmemesi gerektiğini belirterek, taraftarları yatıştırdı. Dernek üyeleri ve taraftarlar yaşanan olay üzerine Hulusi Belgü’yü istifaya çağırdı. Dernek ayrıca Başkan Ali Koç’tan Belgü’yü görevden almasını istedi.