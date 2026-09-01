Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Düsseldorf’ta kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon Euro bedelli 15 daire ve 2 dükkanı olan bir binayı satın alması, ayrıca 8 milyon 500 bin Euro’ya AVM almak istemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Ancak bu açıklama başka bir şeyin de itirafı oldu; Almanya’ya kaçıp oradan iltica hakkı alma planı. Çünkü, Almanya’da yatırım öncelikle iltica yolunu açıyor, vatandaşlık değil.

VATANDAŞLIK ŞARTLARI

SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı “yurt dışına milyonlarca Euro aktarma” skandalı ile ilgili konuşan Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek’in Düsseldorf’ta şirket kurup Almanya’dan vatandaşlık almak için bunu yaptıklarını anlattı.

Ancak, Alman vatandaşlığı almak için para ya da emlak yatırımı yetmiyor. Yasada böyle bir hüküm de yok. Alman vatandaşlığı için, gereken şartlar şöyle:

- Kesintisiz Almanya’da 5 yıl ikamet izni ile yaşamak. Üstün başarı veya çok iyi Almanca gibi özel durumlarda süre 3 yıla inebiliyor.

- Kendi geçimini ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelir elde etmek.

- A2 ya da B1 seviyesinde Almanca dil bilgisi.

- Vatandaşlık testinden başarı ile geçmek.

YATIRIM BİLE YETMİYOR

Melih Gökçek’in oğlu ya da kendisi, torunları Almanya’da fiilen yaşamadığı sürece hem oturma izni hem de çalışma izni hakkına sahip olamıyor. Yatırım yapmakla istisnai oturma izni alınabilse de, Almanya’da yılın 183 gününden azını geçiriyorsa, Alman vatandaşlığını alması mümkün değil.

İYİ TANITACAK BİRİYSE...

Bunun dışında vatandaşlığın mümkün olabilmesi için ancak bir eyalet başbakanı ya da İçişleri Bakanı’nın kişiyi istisnai olarak vatandaşlığa alınması için tavsiye etmesi gerekiyor. O kişinin başarılı, uyum sağlamış ve dil bilen birisi olması gerekiyor. İstisnai vatandaşlık, Almanya’ya fayda sağlayacak, uluslar arası alanda ülkenin adını iyi tanıtacak kişilere veriliyor.

Önce şirket sonra başvuru

Ancak bu planın bir perde arkası bulunuyor. Bunu daha önce FETÖ’cüler de sık sık uyguladı. Almanya’dan emlak alımları, şirket kuruluşları veya taksi şirketleri kurmalar, FETÖ’cülerin, Almanya’ya kaçmadan önce ya da kaçtıktan hemen sonra başvurduğu yöntemler oldu. Bu yöntem şöyle işliyor:

“Türkiye’deki bir iktidar değişimi ya da siyasilere başlayan hukuk takibinin ardından şahıs soluğu Almanya’da alıyor. Ardından, hakkında siyaseti nedeniyle takip başlatıldığını iddia ederek, Almanya’dan iltica talep ediyor. Alman yasaları buna müsait olduğu için, ‘Duldung- yani koruma’ hakkı alınıyor. Almanya’da devlete yük olmayacağını ispatladığı için de, bir süre sonra bu oturma iznine dönüşüyor. Ardından 5 yıllık süre geçip Almanca da biliniyorsa, Alman vatandaşlığı alınıyor.”