Bu yıl Kurban Bayramı'nın arifesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü 6 Haziran Cuma, son günü ise 9 Haziran Pazartesi olacak. Bayram öncesinde 16 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi, ikramiyelerin ne zaman ve ne kadar ödeneceğini merak etmeye başladı.

İsa Karakaş, köşesinde vatandaşlardan gelen yoğun sorulara yanıt vererek ikramiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Emeklilere ilk kez 2018 yılında verilen bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu rakam yıllar içerisinde enflasyon oranı ya da asgari ücret gibi objektif kıstaslara endekslenmeden düzensiz şekilde artırıldı.

2018-2020: 1.000 TL

2021: 1.100 TL

2023: 2.000 TL

2024: 3.000 TL

Ramazan 2025: 4.000 TL

İsa Karakaş’a göre, bu Kurban Bayramı’nda ikramiyeye yeni bir zam yapılması beklenmiyor. Karakaş, “Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde, maalesef bir artış olmayacağını söyleyebiliriz. Umarım yanılırım,” diyerek emeklilerin umutlarını da dile getirdi.

KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlenmiş olsa da her emekliye bu tutar ödenmiyor. Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre:

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’ndan normal emekli olanlara tam 4.000 TL ödenecek.

Dul ve yetim aylığı alanlar, aldıkları hisse oranına göre ikramiye alacak.

%25 yetim aylığı alan: 1.000 TL

%50 dul aylığı alan: 2.000 TL

İş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak.

Ayrıca, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıların hak sahiplerine de aynı esaslar çerçevesinde ikramiye ödenecek.

31 MAYIS'A KADAR BAŞVURANLAR DA ALABİLECEK

İsa Karakaş, 31 Mayıs’a kadar SGK’ya emeklilik dilekçesi verenlerin de ikramiyeden yararlanabileceğini belirtti. Bu tarih kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

SANDIK EMEKLİLERİ VE DİĞER GRUPLAR İÇİN DURUM

İkramiye ödemeleri yalnızca SGK kapsamında aylık alanlara yapılacak. Buna göre:

Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da ikramiyeden faydalanabilecek.

65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlar bu ödeme kapsamına girmeyecek.

Bankalar, sanayi ve ticaret odaları, TOBB sandıklarından emekli olanlara da ödeme yapılmayacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, her yıl olduğu gibi bayramdan önce ödenecek. Tahminlere göre Mayıs ayının son haftası ile Haziran’ın ilk günlerinde ödemeler başlayacak. Ödemeler, SGK’nın emeklilik tahsis numarasına göre kademeli olarak yapılacak.