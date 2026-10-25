Tüketiciler, 'Bu ürünün gerçek satış fiyatı neydi?', 'Aynı ürün başka satıcılarda kaça satılıyor?', 'İndirim hangi ürünler için ve hangi tarihler arasında geçerli?', 'Kampanyadan yararlanmak için ek ürün alma, üyelik, kart veya başka bir koşul var mı?' ve 'Gösterilen fiyat, kargo ve diğer zorunlu giderlerle birlikte toplam maliyeti yansıtıyor mu?' sorularını mutlaka sormalı. Tüketici, yalnızca büyük puntolarla yazılan kampanya mesajına değil, kampanyanın gerçek koşullarına bakmalıdır."