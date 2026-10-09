2006 ile 2013 yılları arasında bu otomobil markalarından birini satın aldıysanız dikkat! İspanya Yargıtayı’nın kararıyla otomotiv devlerinin kurduğu devasa "Araba Karteli" çetesi çökertildi. Ülkede pazarın yüzde 91’ini elinde tutan yirmiye yakın küresel üretici ile yüzlerce bayinin aralarında yaptığı gizli fiyat anlaşmaları ortaya çıktı. Mahkemenin kararıyla birlikte, şişirilmiş fahiş fiyatlarla araç alan milyonlarca araç sahibine tazminat kapısı aralandı.

LİSTEDE HANGİ DEV MARKALAR VAR?

İspanya Ulusal Pazar ve Rekabet Komisyonu’nun yürüttüğü incelemeler otomotiv dünyasını sarsarken, SEAT, Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën, Ford, BMW, Audi, Toyota, Nissan, Opel ve Fiat gibi dev markaların bu ihlalde yer aldığı belirtildi. 2006-2013 yılları arasında sıfır kilometre otomobil veya hafif ticari araç satın alan, hatta uzun süreli kiralama yapan bütün sürücüler bu hukuki süreçten doğrudan yararlanabilecek.

ARAÇ BAŞINA ORTALAMA 831 BİN LİRA TAZMİNAT

İspanya Asliye Ticaret Mahkemeleri'nin bilirkişi raporlarına dayanarak verdiği kararlara göre tüketiciler, fatura bedelinin yüzde 5’i ile yüzde 15’i arasında değişen oranlarda paralarını geri alabilecek. Satın alınan aracın modeline ve fatura tutarına göre değişen tutar kişi başı ortalama 3.500 euro ile 15.000 euro (193 bin 949 TL- 831 bin 210 TL) arasında olacak. Üstelik bu meblağa, aracın satın alındığı günden bu yana işleyen yasal faizler de eklenecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bu ödemeler banka hesaplarına kendiliğinden yatmayacak. Hakkını aramak isteyen araç sahiplerinin, satın alma faturası veya ruhsat bilgileriyle birlikte hukuki temsilciler ya da tüketici dernekleri aracılığıyla üretici firmalara ihtar çekip bireysel dava açması gerekiyor. Uzmanlar zamanaşımı süreleri dolmadan başvuruların bir an önce tamamlanması gerektiği belirtiyor.