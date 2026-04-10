Sigara kullanımına yönelik birçok kısıtlama içeren düzenlemenin taslak çalışması ortaya çıktı.



AKP grubu tarafından Meclis'e sunulacak tasarıda, restoranlar başta olmak üzere birçok kamusal alanda sigara içilmesi tamamen yasaklanacak. Değişiklikle birlikte açık-kapalı alan olmasına bakılmaksızın yalnızca daha önceden belirlenmiş yerlerde sigara içilmesine imkan verilecek.





Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ibadethane, okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta öğrenim kurumları, yükseköğretim kurumları, sağlık kurum ve kuruluşları gibi alanlarda, çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek. Kamuya açık olmayan açık alanlarda da sigara kullanımı sınırlanacak.





TÜRKİYE'DE 2040 İTİBARIYLA SİGARA SATILMAYACAK



Avrupa Birliği'nin düzenlemesiyle uyumlu olarak, Türkiye'de de sigara satışına birçok yeni kısıtlama getirilmesi amaçlanıyor. Taslakta yer alan maddeye göre 1 Ocak 2040 tarihi itibarıyla sigara içmek ülke genelinde tamamen yasaklanacak.



Tütün ürünlerini ithal eden, üreten, satışa arz eden, nakleden ve satış yapanlara 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar adli para cezası verilecek.