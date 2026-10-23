Ülkenin West Sussex bölgesinde yürütülen doğa restorasyonu çalışması, tarımsal faaliyetlerin azaltılması ve doğal yaşam alanlarının yeniden oluşturulmasının canlı çeşitliliğini nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi.

İKİ YILDA 5 BİNDEN FAZLA KELEBEK SAYILDI

Yaklaşık 133 hektarlık arazide gerçekleştirilen çalışmada, tarım alanlarının bir bölümü çayırlara ve doğal bitki örtüsüne dönüştürüldü. Böylece kelebeklerin beslenebileceği ve üreyebileceği yeni yaşam alanları oluşturuldu.

Yapılan gözlemlerde iki yıl içerisinde 5 bin 290'dan fazla kelebek kaydedildi. Araştırmacılar, bölgede daha önce görülmeyen bazı nadir türlerin de ortaya çıktığını belirledi.

TARLAYA ÇİÇEKLER EKİLDİ, YENİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULDU

Halnaker Hill çiftliğinde 2024 yılında son buğday hasadının yapılmasının ardından doğayı yeniden canlandırma projesi başlatıldı. Araziye yabani çiçek tohumları ekildi, çit bitkileri ve ağaçlar dikildi, göletler oluşturuldu. Kontrollü otlatmayla da bitki örtüsünün gelişimi desteklendi.

Çalışmaların ardından küçük mavi kelebek (small blue) ve dingy skipper gibi daha önce arazide kaydedilmemiş türler gözlemlendi. Ekolojist Neil Hulme, sonuçların doğal yaşam alanlarının uygun koşullar sağlandığında kısa sürede toparlanabileceğini gösterdiğini belirtti.

Proje kapsamında gelecekte başka nadir kelebek türlerinin de bölgeye kazandırılması hedefleniyor.