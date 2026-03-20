Et endüstrisinin en değerli yan ürünü sorulduğunda akla genellikle deri ya da kemik gelir. Uzmanlara göre ise, sığır safra taşları. Küçük ve sert bu sindirim kalıntıları, günümüzde kelimenin tam anlamıyla altınla yarışan bir değere sahip.

FİYATIYLA ALTINI GERİDE BIRAKTI

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre, 2025 yılı itibarıyla sığır safra taşlarının fiyatı ons başına 5.800 dolara kadar yükseldi. Bu rakam, aynı dönemde altının yaklaşık iki katına denk geliyor. Fiyatların bugün de benzer seviyelerde olduğu varsayılıyor. Bu durum, safra taşlarını et endüstrisinin en pahalı yan ürünü haline getiriyor.

BİNLERCE YILDIR TIPTA KULLANILIYOR

“Niu Huang” adıyla bilinen sığır safra taşları, özellikle Çin geleneksel tıbbında binlerce yıldır kullanılıyor. Bu taşlar; hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve ciddi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde reçete edilen ilaçların önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

Özellikle inme, ateşli koma ve bilinç bozuklukları için kullanılan klasik bir formül olan Angong Niuhuang Wan’ın ana içeriklerinden biri olması, talebi daha da artırıyor. Çin’de felç oranlarının yüksekliği de bu talebi besleyen önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

KITLIK KRİZİ FİYATLARI UÇURDU

Safra taşlarının bu kadar değerli olmasının en önemli nedeni ise arzın son derece sınırlı olması. Uzmanlara göre safra taşı oluşumu, sığırların yaşlanmasıyla artıyor. Ancak modern hayvancılıkta verimlilik amacıyla hayvanlar genç yaşta kesildiği için bu taşların oluşma ihtimali düşüyor. Bu durum, küresel ölçekte ciddi bir kıtlığa yol açarken fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

KAÇAKÇILIK ARTIYOR

Yüksek kazanç potansiyeli, bazı bölgelerde suç oranlarını da tetiklemiş durumda. Özellikle Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı kırsal bölgelerde safra taşı kaçakçılığı ve soygun olaylarında artış yaşanıyor.

Silahlı grupların sığırları çalmak yerine yalnızca safra taşlarını hedef aldığı vakalar dikkat çekiyor. Mezbahane çalışanlarının da dahil olduğu kaçakçılık faaliyetleri, giderek büyüyen bir karaborsanın oluşmasına yol açmış durumda.

LABORATUVAR ORTAMINDA ÜRETİLEN VERSİYONLARI YAPILIYOR

Artan talep ve sınırlı arz, bilim insanlarını alternatif çözümler geliştirmeye yöneltti. Çinli araştırmacılar, doğal safra taşlarının bazı etkilerini taklit edebilen “kültürlenmiş” yani laboratuvar ortamında üretilmiş versiyonlar geliştirdi.

Her ne kadar doğal taşlar hâlâ “altın standart” olarak kabul edilse de bu sentetik alternatiflerin fiyat artışını sınırlayabileceği düşünülüyor.