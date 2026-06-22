Dünyaya düşen uzay kayaları, sadece astronomi meraklılarının değil, tesadüfen bu parçalara rastlayan vatandaşların da ilgisini çekiyor. Meteoritlerin kimyasal bileşimleri ve kökenleri, bu buluntuların bazen altından çok daha değerli olmasına zemin hazırladı. Meteorit müzesi direktörü Stefan Decker, nadir örneklerin piyasa değerinin gram başına 5 bin euro (266 bin Türk Lirası) seviyesini bulduğunu açıkladı. Güncel piyasada saf altının gram fiyatı ise yaklaşık 120 euro düzeyinde seyrediyor.

GÖKTAŞLARININ DEĞERİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR NELERDİR?

Her uzay kayası parçası koleksiyon pazarında aynı finansal karşılığı bulmuyor. Bir göktaşının değerini; taşın mineral bileşimi, korunma derecesi, buluntunun yeniliği ve türünün nadirliği doğrudan etkiledi. Özellikle Ay ya da Mars'tan gelen parçalar ile dünyada sıra dışı mineraller içeren meteoritler, koleksiyoncular tarafından yoğun talep görüyor. Bu özelliklerin birleşimi, bazı uzay kayası parçalarının astronomik fiyatlarla el değiştirmesini sağladı.

BULUNAN GÖKTAŞLARININ YASAL SAHİBİ KİMDİR?

Keşfedilen uzay kayalarının mülkiyet hakları, parçanın düştüğü arazinin yasal statüsüne göre şekilleniyor. Genel kural gereği göktaşı, uzay kayası parçasının düştüğü özel mülkün veya kamu arazisinin sahibine ait kabul edildi.

Ancak birçok ülkede resmi makamlar bu duruma önemli bir istisna getirdi. Eğer bulunan göktaşının olağanüstü bir bilimsel değere sahip olduğu laboratuvar ortamında kanıtlanırsa, devlet kurumları parçaya kamu malı olarak el koyma hakkını devreye sokuyor. Bu durumda buluntunun kaderi tek başına kaşifler tarafından değil, resmi kurumlar tarafından belirleniyor.