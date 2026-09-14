Program kapsamında gönüllüler bir hostelde günlük işlere destek oluyor. Katılımcılar haftada 25 saat çalışırken 2 gün izin kullanabiliyor ve kalan zamanlarını Bariloche ile çevresindeki bölgeleri gezerek değerlendirebiliyor.

ÜCRETSİZ KONAKLAMANIN ŞARTI NE?

Gönüllülerden yemek hazırlama ve servis, odalar ile ortak alanların temizliği, misafirlerin giriş işlemleri ve hostelin günlük işlerine destek vermeleri isteniyor. Çalışma süresi haftada toplam 25 saat olarak belirleniyor. Katılımcılara haftada 2 gün izin veriliyor.

KONAKLAMAYA NELER DAHİL?

Program kapsamında gönüllülere paylaşımlı odada yatak ve günlük kahvaltı sağlanıyor. Katılımcılar ayrıca ortak mutfak, çamaşır makinesi, yüksek hızlı internet ve bisikletlerden yararlanabiliyor. Bazı barlar, yiyecek ve içecek noktaları, şehir turları ve geziler için de indirim imkanları bulunuyor. Hostelde ortak mutfak, yüzme havuzu ve barbekü alanı da yer alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Programa hem tek başına seyahat edenler hem de çiftler başvurabiliyor. Katılım süresi en az 2, en fazla 3 hafta olarak belirleniyor. Görevlerin bir bölümünde misafirlerle iletişim kurulması gerektiği için adaylardan orta seviyede İngilizce veya İspanyolca bilmeleri isteniyor.

HANGİ MASRAFLAR KARŞILANMIYOR?

Program maaşlı bir iş yerine çalışma karşılığında konaklama ve belirli hizmetlerin sağlandığı bir değişim sistemiyle yürütülüyor. Uçak bileti, seyahat sigortası, yerel ulaşım ve gerekli olması halinde vize masrafları katılımcı tarafından karşılanıyor. Worldpackers üzerinden sunulan program, 38 değerlendirmede 5 üzerinden 4,5 puana sahip. Katılımcılar program kapsamında farklı ülkelerden gezginlerle aynı ortamda konaklayabiliyor.