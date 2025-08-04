Dış dünyayla ilişkisi kısıtlı olan ve yıllardır turist kabul etmeyen Kuzey Kore, bu kez imajını düzeltmek adına ilginç bir tatil köyü projesine imza attı. Köyün içerisinde nükleer füze modeli bile yer alıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkeyi daha modern ve gelişmiş göstermek amacıyla Wonsan Kalma Tatil Köyü projesini hayata geçirdi. Ancak köye giriş için Rus vatandaşı olmak şart. Bir haftalık tatilin maliyeti 2 bin dolar civarında. Köyde bol miktarda yiyecek bulunurken, sadece üç içecek tüketilebiliyor: Su, çay ve bira. İnternet kullanımı ise dakikası 17 cent.

ÖZEL RUSLAR SEÇİLİYOR, RUBLE GEÇMİYOR

Tatilciler harcamalarını euro, dolar veya Çin yuanı ile yapabiliyor. İlginç bir şekilde Rus turistlere özel olan bu tatil köyünde Rus rublesi kabul edilmiyor. Tatil köyüne yalnızca özel olarak seçilmiş Rus vatandaşları kabul ediliyor.

Moskova'dan gelen tatilci Anastasia Samsonova, beyaz kumsala ilk adım attığında tüm plajın boş olduğunu gördüğünü belirtti. Kaldıkları resortta sadece kendi gruplarının bulunduğunu ifade eden Samsonova, hizmet kalitesinin de oldukça yüksek olduğunu söyledi.

KAPILARINI YENİDEN RUSLARA AÇTILAR

Kuzey Kore, pandemi nedeniyle 2020 yılında sınırlarını kapatmıştı. Ancak 2024 yılının Şubat ayında yalnızca Rus turistlere yönelik sınırlı bir açılım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 500 Rus turistin ülkeye girdiği belirtilirken, yeni turistler şimdi Wonsan Tatil Köyü için ülkeye seyahat ediyor.

Bu proje, Kim Jong Un’un 2018 yılında duyurduğu vizyon projeleri arasında yer alıyordu. Tatil köyünün, İspanya’daki Benidorm sahil kasabasından esinlenerek tasarlandığı ifade ediliyor.

KAPASİTESİ 20 BİN

Haziran ayında resmi açılışı yapılan köy, toplamda 20 bin kişilik kapasiteye sahip. Ancak büyük bir kısmı hâlâ inşaat halinde. Tatilciler için yerel halktan ayrı plaj alanları tahsis edilmiş. Su parkı ise yabancı turistlere kapalı tutuluyor. Alışverişler, elektronik bileklikler aracılığıyla yapılıyor.

Turistlerin en ilginç hediyeliklerinden biri de nükleer füze bibloları. Fiyatı ise tam 465 dolar. Öte yandan, bira 60 cent, yüz masajı ise 15 dolar.

İLK KEZ KİLOLU KORELİLER GÖRDÜLER, ŞAŞIRDILAR

Grubun organizatörü Alexander Spevak, otel görevlilerinin "Rahatsız Etmeyin" tabelasını dikkate almadığını ve sıcak suyun sürekli azaldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ziyareti sırasında ise otelde lüks giyimli, akıllı telefon kullanan Kuzey Korelilerin görülmeye başlandığı belirtildi. Spevak, "İlk kez kilolu Kuzey Koreliler gördük" ifadelerini kullandı.

Yerli ziyaretçilere topluca mayo, gözlük ve bone dağıtıldı; hepsi birlikte denize girdi. Rehberlerden biri ise yüzme bilmediği için saatlerce bir Rus turiste tutundu. Önümüzdeki hafta yeni bir Rus turist grubunun daha Wonsan’a varması bekleniyor.