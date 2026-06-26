Yaz sezonuyla birlikte deniz ve güneş tatili planları yapan milyonlarca seyahatsever için ezber bozan bir dönem başladı. Birçok popüler tatil bölgesinde, deniz ekosistemine ve mercan resiflerine telafi edilemez zararlar verdiği bilimsel olarak kanıtlanan belirli güneş kremlerine karşı geniş çaplı kısıtlamalar ve ağır para cezaları yürürlüğe girdi.

Yapılan araştırmalar; geleneksel güneş kremlerinde sıkça kullanılan oksibenzon ve oktinoksat gibi kimyasal UV filtrelerinin, deniz suyuna karıştığında mercan beyazlamasını tetiklediğini ve deniz canlılarının üremesini durdurduğunu gösteriyor.

Dünyanın öbür ucunda da olsanız ceza kapıda

Doğayı ve su altı yaşamını korumak adına radikal adımlar atan ülkelerin listesi her geçen gün büyüyor:

Palau: Pasifik'teki bu ada devletinde, resiflere zararlı kimyasallar içeren güneş koruyucuların ithalatı ve satışı kalıcı olarak yasaklandı. Kurallara uymayan işletmelere ve turistlere ağır para cezaları kesiliyor.

Hawaii: Amerika'nın dünyaca ünlü tatil cennetinde, oksibenzon ve oktinoksat içeren ürünlerin kullanımı tamamen yasa dışı kabul ediliyor.

Tayland (Milli Parklar): Yasak, ülkenin özellikle koruma altındaki deniz milli parklarında çok sıkı uygulanıyor. Tur rehberlerinin, turistleri sorunlu UV filtreleri hakkında bilgilendirmesi zorunlu kılınırken; bu kuralı ihlal eden rehber ve acentelere yaklaşık 2.565 euro para cezası uygulanıyor.

Aruba ve Bonaire: Karayipler'in bu iki gözde adası da UV engelleyicilere savaş açmış durumda. Özellikle Hollanda'ya bağlı olan Bonaire adası, tarihinin en ciddi mercan beyazlaması kriziyle boğuşuyor. Bölge mahkemesi, Hollanda hükümetinin adayı ve sakinlerini korumak için koruma önlemlerini daha da artırması gerektiğine hükmetti.

Çözüm ne? "Mineral vazlı" koruyuculara geçiş

Okyanusları korurken güneşten de ödün vermek istemeyen seyahatseverlerin alışveriş yaparken içerik listesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, kimyasal filtreler yerine çinko oksit veya titanyum dioksit içeren, tercihen "nano bileşen içermeyen" mineral bazlı güneş kremlerinin tercih edilmesini öneriyor.

Ancak ambalajların üzerindeki her logoya güvenilmemesi gerektiği; "mercan dostu" (reef-friendly) ibaresinin henüz yasal olarak korunan bir terim olmadığı, bu yüzden doğrudan içindekiler (ingredients) kısmının kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Evdeki eski şişelere dikkat: Kansere yol açabilir

Yasakların yanı sıra, uzmanlar evde kalan eski güneş kremlerinin "nasılsa ziyan olmasın" mantığıyla kullanılmaya devam edilmemesi konusunda tüketicileri sert bir dille uyarıyor. Zaman geçtikçe güneş kremlerinin koruyucu etkisi tamamen sıfırlandığı gibi, şişenin içinde türeyen oksitlenmiş kimyasallar cilt için son derece zararlı ve potansiyel olarak kanserojen maddelere dönüşebiliyor. Bu nedenle son kullanma tarihi geçen veya yapısı bozulan tüm güneş kremlerinin derhal çöpe atılması gerekiyor.