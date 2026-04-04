Kahvaltı sofralarının, keklerin ve omletlerimizin vazgeçilmezi olan yumurta, yüksek protein ve besin değeriyle sofralarımızdan eksik olmuyor. Ancak bayat ve bozulmuş bir yumurtayı tüketmek sağlığımız açısından riskli olabilir. Peki, bozuk yumurta nasıl anlaşılır? İşte evde uygulayabileceğiniz 3 test:

KOKU TESTİ

Bozuk yumurtayı anlamanın en güvenilir yolu kokusudur. Taze yumurta neredeyse hiç kokmazken, bozulmuş yumurta etrafa keskin ve ekşi bir koku yayar. Yumurtayı kabuğunu burnunuza yaklaştırıp koklayın. Şüpheliyse bir kaseye kırıp tekrar kontrol edin. Kötü bir koku alıyorsanız yumurtayı kesinlikle tüketmeyin ve ellerinizi yıkayın.

SU TESTİ

Derin bir kabı soğuk suyla doldurun ve yumurtayı nazikçe içine bırakın. Eğer yumurta dibe yatay olarak batarsa taze demektir. Dibe yakın bir konumda hafif eğik duruyorsa biraz bayat olsa da hâlâ yenilebilir durumdadır. Ancak yumurta suyun yüzeyinde yüzüyorsa bozuk olduğu anlaşılır ve kesinlikle tüketilmemelidir.

GÖRSEL KONTROL

Çatlak, hasarlı veya küflü kabuklu yumurtaları kesinlikle kullanmayın. Yumurtayı kırdıktan sonra sarısının canlı sarı veya turuncu renkte, beyazının ise berrak ve kıvamlı olması gerekir. Eğer sarıda gri, yeşilimsi, pembe renk veya herhangi bir garip leke görürseniz yumurta bozuktur. Ayrıca kötü veya garip bir koku varsa yumurtayı derhal atın.