Polonya'da yollarda sıkça karşılaşılan hız sınırı levhalarından biri gibi görünse de kare şeklindeki B-43 levhası, sürücülerin en fazla yanıldığı trafik işaretleri arasında yer alıyor. İlk bakışta klasik hız sınırı tabelasını andıran bu levha, birçok sürücünün kavşağı geçtikten sonra hız sınırının sona erdiğini düşünmesine neden oluyor. Bu yanlış değerlendirme ise, trafik denetimlerinde yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalınmasına yol açabiliyor.

GÖRÜNÜŞÜ KLASİK HIZ LEVHASIYLA AYNI DEĞİL

B-43 levhası, üzerinde hız sınırı değeri bulunmasına rağmen klasik yuvarlak hız sınırı levhalarından farklı olarak kare biçiminde tasarlanıyor. Bu işaret, belirli bir hız sınırı bölgesinin başladığını ifade ediyor ve sürücülere o bölge boyunca belirtilen hızın aşılmaması gerektiğini bildiriyor.

Diğer hız sınırı levhalarından en önemli farkı ise geçerlilik süresi. Normal hız sınırı levhalarında kural birçok durumda kavşakla birlikte sona erebilirken, B-43 levhasında hız sınırı kavşaktan sonra da devam ediyor. Sınır, yalnızca hız sınırı bölgesinin sona erdiğini gösteren üzeri çizili B-44 levhası görüldüğünde kaldırılmış sayılıyor.

EN BÜYÜK HATA KAVŞAKTAN SONRA GAZA BASMAK

Sürücülerin en sık yaptığı yanlışlardan biri, kavşağı geçtikten sonra hız sınırının bittiğini düşünerek hızlarını artırmaları oluyor. Oysa B-43 levhasının bulunduğu bölgelerde bu kural geçerli değil. Hız sınırı aynı şekilde devam ettiği için kavşak sonrasında yapılan hız ihlalleri ceza ile sonuçlanabiliyor.

Yetkililer, özellikle tatil dönemlerinde sürücü trafiğinin arttığı zamanlarda bu bölgelerde denetimlerin daha sık gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor. Kurala uymayan sürücüler ise ciddi para cezalarıyla karşılaşabiliyor.

BU LEVHA NEDEN KULLANILIYOR?

B-43 levhası, hız sınırının yalnızca kısa bir yol kesiminde değil, daha geniş bir alanda uygulanmasının gerektiği noktalarda tercih ediliyor. Böylece her kavşaktan sonra yeniden hız sınırı levhası yerleştirilmesine gerek kalmıyor ve aynı hız limiti bölge boyunca geçerliliğini koruyor.

Bu uygulama genellikle yerleşim alanlarında, şehir merkezlerinde, okul ve anaokulu çevrelerinde, yoğun yaya hareketliliğinin bulunduğu caddelerde ve birden fazla sokağı kapsayan düşük hız bölgelerinde kullanılıyor. Amaç ise sürücülerin uzun bir güzergâh boyunca aynı hız sınırına uymasını sağlayarak trafik güvenliğini artırmak.