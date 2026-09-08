Trafikte milyonlarca sürücünün her gün karşılaştığı, ancak ezberbozan bir trafik işareti sürücülerin kafasını karıştırıyor. Çoğu sürücünün yanlış bildiği, ortasından tek bir siyah çapraz çizgi geçen düz beyaz daire şeklindeki bu levha, araç sahiplerinin en çok kafasını karıştıran ve yanlış anladığı simgelerden biri. Uzmanlar, "Çoğu sürücü ne anlama geldiğini bilmeden yanından geçip gidiyor" diyerek kritik uyarıda bulundu.

ÜZERİNDE SAYI YAZMIYOR ÇÜNKÜ HERKESE GÖRE DEĞİŞİYOR

Sürücülerin neden üzerinde 60 ya da 70 gibi net bir sayı yazmadığını merak ettiği bu levha, aslında ulusal hız sınırı anlamı taşıyor. Sayı yerine siyah bir şerit kullanılmasının arkasındaki temel sebep ise oldukça şaşırtıcı. Hız sınırı tek bir rakamdan ibaret değil; sürdüğünüz aracın türüne ve gittiğiniz yolun yapısına göre farklılık gösteriyor. Otomobil ve motosiklet sürücüleri için tek şeritli yollarda üst limit saatte 60 mil iken, çift şeritli yollarda ve otoyollarda bu sınır 70 mile yükseliyor. Kamyonet, ağır vasıta ve römork çeken araçlar içinse hayati riskler nedeniyle çok daha düşük hız limitleri uyarısında bulunuyor.

BU İŞARET HIZLI SÜRÜN DEMEK DEĞİL

Pek çok sürücü bu işareti gördüğü anda azami hıza çıkmak için gaza basılması gerektiğini düşünüyor. Ancak otomotiv uzmanları bunun dev bir yanılsama olduğu konusunda uyarıyor. Bu sembol hızlı sürün anlamına gelmiyor, sadece önceki düşük hız kısıtlamasının bittiğini bildiriyor. Özellikle dar, virajlı veya görüş açısı zayıf güzergahlarda üst limitleri zorlamak kazalara neden oluyor.

EHLİYETİ ALAN BU İŞARETİ UNUTUYOR

Üzerinde net bir 30 veya 50 rakamı olan kırmızı halkalı tabelaların aksine bu sembol, sürücünün trafik kurallarını hafızasından çağırmasını bekliyor. Yıllar önce ehliyet alıp kuralları unutan sürücüler ise bu işareti yanlış yorumlayarak hem ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor hem de trafiği tehlikeye atıyor.