İzlanda'daki karayollarında yer alan tek şeritli köprü uyarı işaretleri, özellikle ülkeyi araç kiralayarak gezen turistler için kritik önem taşıyor. Turizm platformu Safetravel, yerel yollarda karşılaşılabilecek durumlar ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirme yayınladı. KÖPRÜ ÖNCESİ YOL DARALIYOR Söz konusu trafik işaretinde, köprüye yaklaşırken daralan bir yol görseli yer alıyor. İşaret, ilerideki yolun iki aracın aynı anda geçmesine imkan vermeyecek kadar daraldığını bildiriyor. Bu tür tek şeritli köprülerin ülkenin ana karayolu güzergahlarında da bulunduğu ifade edildi. GEÇİŞ ÖNCELİĞİ İLK YAKLAŞAN ARAÇTA İzlanda trafik kurallarına göre tek şeritli köprülerde geçiş üstünlüğü, köprüye ilk ulaşan araca ait. Sürücülerin köprüye yaklaşırken hızlarını düşürmeleri, karşı yönden gelen araç kontrolü yapmaları ve gerektiğinde durarak beklemeleri gerekiyor. Yetkililer, uyarı işaretlerinin dikkate alınmasının tehlikeli manevraların ve olası aksaklıkların önüne geçeceğini belirtti.

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