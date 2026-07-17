Avrupa genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla uygulamaya konulan mavi zemin üzerindeki beyaz elmas sembollü yeni trafik levhası, sürücüler için yeni kuralları beraberinde getirdi. Belirli araçlara özel şeritleri simgeleyen bu levhanın bulunduğu alanlarda kurallara uymayan sürücüler, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

ÖZEL ŞERİTLERİ İŞARET EDİYOR

"Beyaz elmas" sembolü, otoyollarda yalnızca paylaşımlı veya çevre dostu araçların kullanımına tahsis edilen özel şeritleri işaret ediyor. Bu uygulamanın temel hedefleri arasında şehir içi trafik sıkışıklığını önlemek, araç paylaşımını özendirmek ve egzoz emisyonlarını düşürerek karbon salımını minimuma indirmek yer alıyor.

Ülkeden ülkeye küçük değişiklikler göstermekle birlikte, bu özel şeritleri kullanma hakkına sahip olan araç grupları sıralandı. Sürücü dahil en az iki kişinin bulunduğu binek araçlar, toplu taşıma araçları, taksiler, yolcusu bulunan motosikletler, belirli ülkelerde çevre dostu elektrikli araçlar.

AVRUPA ÜLKELERİNDE CEZAİ YAPTIRIMLARI VAR

Kuralları ihlal ederek yetkisiz bir şekilde bu şeritleri kullanan sürücülere yönelik cezai yaptırımlar ülkeden ülkeye değişiyor:

Fransa: Kurallara uymayan sürücülere 135 euro para cezası kesiliyor.

İspanya: Yetkisiz kullanım durumunda cezalar 200 euroya kadar ulaşabiliyor.

Almanya: Sistem şu an için sadece belirli bölgelerde pilot proje olarak yürütülüyor; ülke genelinde henüz standart bir ceza uygulaması bulunmuyor.

TÜRKİYE'DEKİ DURUMU VE UYARILAR

Söz konusu beyaz elmas trafik levhası, Türkiye'deki resmi trafik işaretleri ve mevzuatı arasında yer almadığı için yurt içinde herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.

Bununla birlikte, özellikle kara yoluyla Avrupa ülkelerine seyahat edecek olan sürücülerin, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına seyahat ettikleri ülkelerdeki bu yeni nesil trafik levhalarına ve şerit kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor.