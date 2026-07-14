Sokakta yürürken gözünü telefon ekranından ayırmayan, kulağında kulaklıkla dünyadan bağını koparan insanları her gün görüyoruz. "Zombi yaya" olarak da adlandırılan bu kişilerin hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye atması üzerine ezber bozan bir adım atıldı.

Sivil İşler Enstitüsü, 15 Temmuz Dünya Cep Telefonu Kullanmama Günü vesilesiyle Altyapı Bakanı Dariusz Klimczak’a resmi bir mektup göndererek yepyeni bir trafik levhasının hayata geçirilmesini talep etti.

Peki, bu yeni levha tam olarak ne işe yarayacak?

Hedef doğrudan "telefon kullanan yayalar"

Enstitünün bakanlığa sunduğu teklif, doğrudan telefon ekranına bakarak dikkatsizce yürüyen yayaları hedef alıyor. Sürücülerin bu kişileri önceden fark edip yavaşlamasını amaçlayan yeni tabelanın tasarımı ve adı da netleşti.

Tabelanın şekli klasik bir uyarı levhası şeklinde olacak: Üçgen bir alan, kırmızı bir çerçeve, sarı bir zemin ve tam ortasında **yürürken elindeki telefona bakan insanları gösteren siyah bir sembol.

Tam tehlike noktasına dikilecek

Enstitü yetkilileri, bu tabelanın sadece laf olsun diye tasarlanmadığını vurguluyor. Amaç, kazaların en çok yaşandığı ve insanların telefonlarına en çok daldığı kritik noktalara bu tabelaları dikmek.

Yeni tabelaların yerleştirilmesi planlanan öncelikli yerler şunlar:

* Yaya geçitleri ve okul önleri,

* Üniversite kampüsleri,

* Otobüs durakları ve tren istasyonları,

* Alışveriş merkezlerinin girişleri ve yoğun kavşaklar.

"Sadece para cezası kesmek yetmiyor"

Mevcut yasalara göre yayaların, yola çıkarken veya karşıdan karşıya geçerken dikkatlerini dağıtacak şekilde telefon kullanmaları zaten yasak. Aynı şekilde sürücülerin de seyir halindeyken telefonla oynaması cezaya tabi. Ancak uzmanlar, sadece cezaların kazaları önlemeye yetmediğini söylüyor.

Yeni levhanın hem sürücüler hem de yayalar üzerinde eğitici ve hatırlatıcı bir rol oynayacağı belirtiliyor. Ayrıca projenin hayata geçmesiyle birlikte ülke genelinde "Başınızı kaldırın. Telefonunuzu bırakın. Güvenli bir şekilde geçin" sloganıyla dev bir bilinçlendirme kampanyasının başlatılması da talepler arasında yer alıyor.

Sorumluluk sadece yayalarda olmayacak

Enstitü, bu levhayla amacın tüm suç ve sorumluluğu yayalara yüklemek ya da sürücüleri aklamak olmadığını önemle belirtiyor. Tek amaç, her iki tarafın da riskli bölgelerde çok daha dikkatli olmasını sağlamak. Eğer Altyapı Bakanlığı projeyi onaylarsa, yakın zamanda sokaklarımızda bu yeni "akıllı telefon" tabelalarını görmeye başlayacağız.