Transfer sezonunun suskunu, son şampiyon Galatasaray’dan dünyada ses getirecek hamle için düğmeye basıldı, son rötuşlar yapılıyor… Sarı-Kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen dünya yıldızı Jamal Musiala’yı renklerine bağlamak üzere.

beIN Sports’un haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki Alman dünya yıldızı ’10 numara’ Jamal Musiala’yı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

GEÇEN SEZON 38 MAÇ KAÇIRDI

Geçen sezon alt baldır kemiğinde yırtık başta olmak üzere 2 farklı sakatlık ve antrenman eksiklikleri nedeniyle 38 maç kaçıran Jamal Musiala, 24 karşılaşmada forma giyebildi. Bu müsabakalarda 1.174 dakika sahada kalan ALman yıldız, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Transfermarkt’a göre 23 yaşındaki 10 numaranın güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro…