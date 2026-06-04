Türkiye’de çevrimiçi koleksiyon ve e-ticaret platformlarından birinde, darphane hatalı (erör) madeni paralara yönelik dikkat çeken bir satış ilanı yer aldı. "Ensatik" isimli satıcı tarafından listelenen ilanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 50. yılı anısına basılan gümüş hatıra paranın, üretim hatası barındırdığı gerekçesiyle yüksek bir fiyatla satışa sunulduğu görüldü.

ÇOK NADİR KATEGORİSİNDE

Söz konusu ilan verilerine göre, 1920-1970 yıllarını kapsayan meclis açılışına özel olarak toplamda 23 bin adet basılan 16 gram ağırlığındaki gümüş 25 liralık hatıra para, üzerinde taşıdığı basım hatası nedeniyle "çok çok nadir" kategorisinde sınıflandırılıyor. İlan detaylarında ve ürün fotoğraflarında yer alan oklu işaretlemelerde, paranın üzerindeki Atatürk portresinin göz bölümünde net bir basım kusuru olduğu belirtildi. Satıcının ürün açıklamasında aktardığı bilgiye göre hatanın, sol gözün büyük, sağ gözün ise küçük ve kapalı olarak basılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

66.500 LİRADAN SATILIYOR

"Çok iyi" kondisyonda olduğu beyan edilen ve nümismatik (madeni para) kategorisinde ikinci el olarak satışa açılan bu hatalı basım para için belirlenen güncel satış bedeli, yüzde 5 indirim uygulanmış haliyle 66 bin 500 Türk Lirası olarak listelendi. Stokta yalnızca 1 adet bulunan gümüş hatıra para için ücretsiz kargo seçeneği sunulurken, ilanın son 11 gün içinde güncellendiği de platform kayıtlarında yer alıyor.