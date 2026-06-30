Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte konut ve iş yerlerinde klima kullanımı en üst seviyeye ulaştı. Uzmanlar, hem sağlığın korunması hem de yüksek elektrik faturalarının önüne geçilmesi amacıyla klimaların ideal sıcaklık değerlerinde çalıştırılması ve belirli tasarruf önlemlerinin uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

İDEAL SICAKLIK DEĞERİ 24°C - 26°C ARASI

Enerji verimliliği uzmanları ve sağlık profesyonelleri, yaz aylarında klimalar için ideal sıcaklık ayarının 24°C ile 26°C arasında olması gerektiğini belirtiyor. Ortam sıcaklığının bu aralıkta tutulması, ani sıcaklık değişimlerine bağlı olarak gelişebilecek sağlık sorunlarını engellerken, enerji tüketimini de optimum düzeyde tutuyor.

Klima kullanımında temel kriter, iç ortam sıcaklığının dış hava sıcaklığından en fazla 7 ila 8 derece düşük olması şeklinde açıklanıyor. Klimanın 18°C gibi çok düşük değerlere ayarlanmasının alanı daha hızlı soğutmadığı, aksine cihazın kompresörünün aralıksız çalışmasına ve yüksek enerji sarfiyatına yol açtığı ifade edildi.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN YÖNTEMLER

Klimaların bütçeye getirdiği yükü azaltmak için uygulanabilecek teknik yöntemler ve kullanım alışkanlıkları şu şekilde sıralanıyor:

Sıcaklık derecesinin etkisi:

Klima sıcaklık ayarının her 1 derece yükseltilmesi, elektrik tüketiminde yaklaşık %6 oranında tasarruf sağlıyor. Cihazı 22°C yerine 25°C’de çalıştırmak, toplam tüketimde yaklaşık %15 ila %20 arasında bir düşüş anlamına geliyor.

Fan hızı ve hava sirkülasyonu:

Sıcaklık derecesini düşürmek yerine fan hızını artırmak, odadaki hava sirkülasyonunu hızlandırarak enerji tüketimini artırmadan serinlik hissi oluşturuyor.

Nem alma modu:

Yüksek nem içeren hava şartlarında klimanın "Nem Alma" moduna getirilmesi, ortamdaki nem oranını düşürerek havanın daha serin algılanmasını sağlıyor ve enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Periyodik filtre temizliği:

Klimanın hava filtrelerinin en az ayda bir kez temizlenmesi, cihazın hava akışını rahatlatarak motorun zorlanmasını ve fazladan enerji harcamasını önlüyor.

Güneş ışınlarının engellenmesi:

Klima çalıştırılan odalarda perde, jaluzi veya panjurların kapatılması, içeriye doğrudan güneş ısısı girmesini engelleyerek klimanın üzerindeki ısı yükünü azaltıyor.

GECE KULLANIMINDA UYKU MODU

Gece saatlerinde insan vücudunun ısı dengesinin değişmesi sebebiyle, klimaların "Sleep" (Uyku) modunda çalıştırılması öneriliyor. Bu fonksiyon devreye alındığında cihaz, ortam sıcaklığını kademeli olarak 1-2 derece artırarak sabaha kadar olan süreçte hem aşırı soğumayı engelliyor hem de elektrik tüketimini sınırlandırıyor.