Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz yıla yönelik mali denetimlerde sona geldi.

2024 yılı içerisinde 3 milyon liranın üzerinde maaş geliri elde edenler ya da birden sonraki işverenden 230 bin liradan fazla ücret alanlar için geçerli olan beyanname zorunluluğunda son tarih 7 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı.

TEBLİGAT GELMEDEN BAŞVURU YAPMAK ZORUNLU

Bu sürenin sona ermesiyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, mayıs ayı itibarıyla söz konusu mükelleflerin evlerine yazı gönderme işlemlerine başladı. Tebligatın bildirilmesinin ardından söz konusu kısıtlamaya dahil edilen kişiler için ödemeleri gereken verginin bir katı tutarında ceza işlemine gidileceği öğrenildi.



Buna karşın mükellefler, söz konusu tebligat yapılmadan Vergi Usul Kanunundaki 'pişmanlık' hükümlerinden yararlanma hakkına sahip. Bu kapsamda başvuru yapanlar, herhangi bir vergi cezası ödemekten kurtulurken, yalnızca kazançlarına göre hesaplanan vergiyi ödemeleri yeterli sayılacak.





PİŞMANLIK BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için iki farklı başvuru türü bulunmakta.



İlk yöntem olarak, ikamet edilen ilçede bulunan vergi dairesine yazılı dilekçeyle başvuru yapılabilir. İkinci yol ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden 'pişmanlık' seçeneğini işaretleyerek yeni başvuruda bulunmak.

Pişmanlıktan yararlananlar, ödenecek vergi tutarı kadar olan vergi ziyaı cezasından kurtulurlar. Sadece kanuni gecikme faizi oranındaki pişmanlık zammını öderler. Pişmanlık zammı 7 Nisan’dan sonraki her ay için aylık yüzde 4,5 olarak uygulanır.