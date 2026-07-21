İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde, polis ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen protestolarda göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

ANSA haber ajansının aktardığına göre pazartesi günü gerçekleşen olaylarda güvenlik güçleri göstericilere karşı biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Söz konusu eylemler, nakliye ve temizlik şirketi işleten Fas doğumlu girişimci Abderrahim Fakir'in pazar günü polis müdahalesi sonrasında yaşamını yitirmesiyle başladı.

Bir mahalle sakini tarafından kaydedilen ve internette geniş çapta paylaşılan görüntülerde, Fakir'in yüzüstü yerde yattığı ve iki polis memurunun kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü.

Görüntülerde Fakir'in defalarca yardım istediği ve nefes almakta zorlandığı kaydedildi.

Olayın ardından yüzlerce kişi sokaklara dökülürken, ANSA emniyet binaları yakınında patlayıcı madde atılması üzerine polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini bildirdi.

HÜKÜMETTEN KARŞILIK GECİKMEDİ

Meydana gelen ölüm olayı ülke siyasetinde de geniş yer buldu. Muhalefet siyasetçileri olayla ilgili sorumluların hesap vermesini talep ederken, iktidar koalisyonu müdahalede bulunan polis memurlarını savundu.

Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin Avrupa İşleri Bakanı Tommaso Foti, protestolar sırasında atılan sloganları kınadı.

Fakir'in kız kardeşi Khadija ise basına yaptığı açıklamada kardeşinin soğukkanlılıkla öldürüldüğünü belirterek adalet talebinde bulundu.

Bir grup gösterici de bir meydanda oturarak Fakir'in fotoğrafıyla tepkisini dile getirdi.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yürütülen soruşturmanın tüm gerçekleri ortaya çıkaracağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Bologna polisi ise müdahalede yer alan memurların vücut kamerası görüntülerini soruşturmayı yürüten birimlere teslim edeceğini açıkladı.

Basında yer alan bilgilere göre, sıcaklığın 35 dereceyi aştığı öğle saatlerinde Pilastro mahallesinde gerçekleşen olayda, ekiplerin saldırgan tavırlar sergileyen Fakir'i önce sakinleştirmeye çalıştığı, ardından biber gazı kullanarak kelepçelemeye çalıştığı bildirildi.