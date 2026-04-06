NASA'nın Ay'a dönüş misyonu Artemis II, milyarlarca dolarlık bütçesi ve yıllarca süren hazırlığıyla tarihin en iddialı uzay projelerinden biri. Ancak görevin ilk günlerinde tüm dünyanın dikkatini çeken sorun ne roket motoru ne de navigasyon sistemi oldu: Tam tamına 1 milyon TL değerindeki uzay tuvaleti, mürettebatı burnunu tutmak zorunda bıraktı.

NASA’nın Ay’a dönüş projesinde heyecan artarken, Orion kapsülünde yaşanan teknik aksaklıklar görev gündemine damga vurdu. Görev uzmanı Jeremy Hanson’ın merkez üssüne bildirdiği "yanık kokusu", derin uzay yolculuğunun en kritik ve aslında en insani sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkardı: Uzay tuvaleti.

"Hijyen Bölümünde Bir Şeyler Yanıyor"

Görev uzmanı Jeremy Hanson, kontrol merkezine geçtiği telsiz mesajında, kapsülün içinde rahatsız edici bir kokunun yayıldığını bildirdi. Hanson, kokunun kaynağını şu sözlerle tarif etti:

"Benim için bir tür yanık kokusuydu ve kesinlikle hijyen bölümündeydi. Bölmenin kapısını açtığımda, mürettebatın geri kalanı da kokuyu hemen alabildi."

Astronot Christina Koch ise durumu, "uzun süre kullanılmamış bir ısıtıcıyı ilk kez açtığınızda gelen kaba kokuya" benzetti.

23 Milyon Dolarlık Tesisat Krizi

Orion kapsülündeki bu ünite, sadece bir tuvalet değil; mikrogravite ortamında çalışmak üzere tasarlanmış 23 milyon dolarlık karmaşık bir mühendislik harikası. Ancak bu yüksek maliyet, arızaların önüne geçemedi:

İlk Arıza: Görev başladıktan kısa süre sonra sistem durdu, ancak astronot Christina Koch’un "uzay tesisatçılığı" müdahalesiyle sistem tekrar çalıştırıldı.

Koku Sorunu: Görev Kontrol Merkezi, kokunun tuvalet çevresindeki turuncu yalıtım malzemesinden kaynaklanabileceğini tahmin ediyor.

"Endişeye Gerek Yok"

NASA’nın Houston’daki kontrol merkezi, mürettebata rahatlatıcı bir mesaj gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kokunun hayati bir tehlike arz etmediği ve tuvaletin "normal seyrinde" kullanılabileceği belirtildi.

Uzay uzmanlarına göre, Ay yolculuğu gibi devasa bir operasyonda en büyük sorunun "tuvalet kokusu" olması aslında işlerin genel olarak ne kadar yolunda gittiğinin bir işareti. Yine de, dar bir kapsülün içinde günlerce seyahat edecek olan astronotlar için "hijyen bölümü"ndeki bu gizemli koku, sabırları zorlamaya devam edecek gibi görünüyor.