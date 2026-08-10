Elif TOKBAY

50 bin kişiyi katleden PKK terör örgütünü aklayan, siyaset yapma imkanı tanıyan, serbestlik getiren ve kamu oyunda üstü örtülü af olarak nitelenen Çerçeve Yasa, bugün TBMM’de görüşülüyor.

AKP, CHP, MHP, DEM Parti, HÜDA PAR, Yeni Yol Grubu ve DSP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 367 milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan teklif, YENİ Parti’nin ilk büyük sınavı olarak görülüyor.

MİLLET İSTEMİYOR

Halk ise bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğulmuşken, bir yandan da Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yasa teklifine karşı sosyal medyada sesini yükseltiyor. Sosyal medyada YENİ Parti’ye çağrıda bulunan vatandaşlar “YENİ siyasete çerçeve olmaz, millet yasayı istemiyor” diyerek akım başlattı.

REFERANDUM YAPIN

Er Şehit ve Gaziler Platformu “Hainler affediliyor, devletin altına dinamit koyuluyor”, “Kimse biz şehit ve gaziler adına teröristi affedemez” tepkisini gösterdi. Şehit yakınları dün gün boyu şehitlerimizin fotoğraflarını paylaştı, kayıplarımızı andı. Çerçeve Yasa’ya Hayır paylaşımları yaptı.

Vatandaşlar da “Referandum olsa vatandaş olarak hayır oyu verirdim. Haydi yasaya hayır diyemediniz bari referandum için teklifte bulunun. Milletin ne düşündüğü hiç umurunuzda değil mi?” dediler.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, çerçeve yasanın görüşüldüğü tarihe dikkat çekerek “106 yıl önce aynı gün, 10 Ağustos 1920’de Türk milletinin idam fermanı Sevr Barış(!) Antlaşması imzalanmıştı. Ne tesadüf, Batı Emperyalizmin 21. yüzyıl Sevr’i olarak yürürlüğe soktuğu BOP uyarınca “Terörsüz Türkiye” sürecinin ilk adımı olan “Çerçeve Yasa” 106 yıl sonra aynı gün Gazi Meclis’e geliyor. Bütün milletvekillerine hatırlatıyoruz” dedi.

HATAYA DÜŞMEYİN

Gazeteci Timur Soykan da YENİ Parti’ye çağrıda bulundu. Soykan “YENİ Parti’yi destekleyen geniş kesimler Çerçeve Yasa’yı bir tuzak olarak görüyor. Erdoğan’ın iktidarını kalıcılaştırmak için Anayasa değişikliğinin yolunu açacağı konusunda genel bir kanaat var. Bu hataya düşülmemeli” dedi.

Şehit öğretmenlerimizi unutmadık

Bu arada sosyal medyada paylaşılanlardan biri de terör örgütünün gencecik yaşta katlettiği canlar. Onlardan biri öğretmen Neşe Alten. Memleketi Tekirdağ’dan Diyarbakır’a öğretmen olarak giden Neşe Alten, 26 Ekim 1993’te PKK tarafından henüz 25 günlük öğretmenken; ona refakat eden babasıyla birlikte öldürüldü.

Neşe Alten 25 günlük öğretmendi.

Teröristler, Neşe Alten öğretmeni saçlarından sürükleyip işkence yaparak köyün çıkışına kadar götürdü. Neşe Öğretmenin feryadına, yardım çığlıklarına hiç kimse gelmedi. Göğsüne 10 mermi sıkarak şehit ettiler. Şehit yakınları Neşe öğretmenin fotoğrafını paylaşarak “Çerçeve yasayı istemiyoruz” dedi.

change.org’da imza kampanyası

Bu arada change.org’da “BENİM DE İMZAM VAR! Türk Milleti Hayır Diyor” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. İmza metninde “Yenilen düşmanla pazarlık yapmak teslimiyettir. Türk milleti olarak teslimiyete ‘Hayır!’ diyoruz” ifadeleri yer aldı.