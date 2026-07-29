Milyonlarca kişi, Avustralya ile Fransa arasında gerçekleştirilen tarihi test uçuşunu anbean takip etti.

Geleceğin ultra uzun menzilli ticari uçuşlarına hazırlık kapsamında bir Airbus A350-1000ULR, Avustralya'nın Melbourne kenti ile Fransa'nın Toulouse kenti arasında 24 saati aşan tarihi bir test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Özel olarak yerleştirilen ek yakıt deposuyla donatılan uçak, Airbus'ın Toulouse'daki üretim tesisine inmeden önce 24 saat 24 dakika boyunca havada kaldı ve toplam 23 bin 75 kilometre mesafe kat etti.

Bu uçuş, Avustralyalı havayolu şirketi Qantas'ın 2027 yılında başlatmayı planladığı Sidney-Londra ve Sidney-New York direkt seferleri için yürütülen hazırlıkların önemli bir aşamasını oluşturuyor. Yaklaşık 22 saat sürecek bu seferler, ticari havacılık tarihinin en uzun kesintisiz uçuşları arasında yer alacak.

Milyonlarca kişi canlı takip etti

Deneme uçuşu yalnızca havacılık sektörünün değil, internet kullanıcılarının da büyük ilgisini çekti. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, Airbus A350'nin rotasını 3,6 milyondan fazla kişi canlı olarak izledi. Böylece test uçuşu, platform tarihinin en çok takip edilen ikinci uçuşu oldu.

Flightradar24 kayıtlarına göre listenin zirvesinde ise 2022 yılında Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunu Edinburgh'dan Londra'ya taşıyan uçuş bulunuyor.

İlk teslimat 2027'de

Qantas, ultra uzun menzilli operasyonlar için geliştirilen Airbus A350-1000ULR modelinden toplam 12 adet sipariş verdi. İlk uçağın Nisan 2027'de teslim edilmesi, Sidney-Londra hattının ise birkaç ay sonra hizmete girmesi planlanıyor.

Halihazırda dünyanın en uzun tarifeli ticari uçuşu, Singapore Airlines tarafından gerçekleştirilen Singapur-New York seferi olarak biliniyor. Bu uçuşun süresi ise 18 saati aşıyor.