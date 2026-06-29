Meksika’nın Tlaxcala eyaletinde hükümet, yatağa bağımlı vatandaşlara ücretsiz yatak ve özel şilte desteği sağlıyor. Bu program, sosyal devlet anlayışının somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Tlaxcala Devlet Aile Bütüncül Gelişim Sistemi (SEDIF), yardıma ihtiyacı olan aileler için resmi başvuru sürecini başlattı. Vatandaşlar gerekli belgelerle başvurarak bu destekten faydalanabiliyor.

Yatağa bağımlı hastalarda bu 4 kurala dikkat

Hareketsizliğin yaşlılar ve engelliler üzerinde biyolojik, psikolojik ve sosyal olumsuz etkileri olduğunu belirten uzmanlar, evde bakım kalitesini artırmak için şu hayati ipuçlarını paylaşıyor:

Pozisyon değişimi: Cilt üzerinde yatak yarası (bası yarası) oluşmasını önlemek için hastanın pozisyonu her 2-3 saatte bir mutlaka değiştirilmelidir.

Cilt hijyeni: Vücut kıvrımları ve özel bölgeler her zaman temiz ve tamamen kuru tutulmalıdır.

Pasif egzersizler: Kas ve eklem sertliğini önlemek adına kollara ve bacaklara gün içinde hafif, zorlamayan hareketler yaptırılmalıdır.

Beslenme düzeni: Kabızlık ve sindirim sorunlarının önüne geçmek için sıvı ve lif alımı yakından takip edilmelidir.