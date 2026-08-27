İsviçre’de inşaat sektöründe yaşanan iş gücü açığı kritik seviyeye ulaştı. Sektörde başta taş duvar ustası ve şantiye şefi pozisyonlarında olmak üzere toplamda 20 binden fazla açık kadro bulunuyor.

El Espanol sitesinde yer alan habere göre, krizin temel sebepleri arasında nüfusun yaşlanması ve gençlerin kariyer tercihlerinin değişmesi gösteriliyor. Sektördeki mevcut çalışanların önemli bir kısmı emeklilik aşamasına yaklaşırken; genç nüfusun daha az fiziksel güç gerektiren teknoloji, finans, mühendislik ve eczacılık gibi sektörlere yöneldiği belirtildi.

İŞSİZLİK ORANI %2,2 SEVİYESİNDE

Ülkedeki düşük işsizlik oranları da personel teminini zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor. 2026 yılı verilerine göre İsviçre'de işsizlik oranı %2,2 ile %2,3 seviyelerinde seyrediyor.

MAAŞLAR YÜKSELİŞTE

İş gücü yetersizliği sektördeki ücret aralıklarını yukarı yönlü etkiliyor. Elde edilen bilgilere göre:

Nitelikli taş duvar ustası maaşı; deneyim, bölge ve kıdeme bağlı olarak aylık 5.328 euro ile 6.927 euro (yaklaşık 290 bin lira – 380 bin lira) arasında değişiyor.

Fazla mesai, ek ödemeler ve sorumluluk artışı ile birlikte aylık gelirler 8.900 Euro (yaklaşık 490 bin lira) seviyesine kadar çıkabiliyor.

ÇÖZÜM YABANCI İŞ GÜCÜNDE ARANIYOR

Oluşan açığı kapatmak isteyen İsviçreli inşaat firmaları, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Portekiz, İtalya, İspanya ve Almanya’dan gelen yabancı işçilere yöneliyor.