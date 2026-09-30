Balkanlar'ın popüler turizm rotalarından biri olan Karadağ, seyahat ve vize politikasında kapsamlı bir değişikliğe gidiyor. Mevcut düzende Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlanan 30 günlük vizesiz konaklama hakkı, 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla sona eriyor.

YARINDAN İTİBAREN VİZE ZORUNLU OLACAK

Karadağ hükümetinin 23 Temmuz 2026 tarihinde duyurduğu yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren bordo (umuma mahsus) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmek için vize alması gerekecek.

Avrupa Birliği (AB) vize mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bu karar yalnızca Türkiye’yi kapsamıyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları da Karadağ seyahatlerinde vize prosedürüne tabi tutulacak.

SCHENGEN, ABD VE İLGİLTERE VİZESİ OLANLARA MUAFİYET

Yeni uygulamada belirli şartları taşıyan yolcular için muafiyet esası korunuyor. Geçerli bir Schengen, ABD veya Birleşik Krallık (İngiltere) vizesine sahip olan Türk vatandaşları, ilave bir Karadağ vizesi almadan ülkeye giriş yapabilecek. Bu kapsama giren kişilerin Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalma hakkı devam edecek.

BAŞVURULAR VFS ARACILIĞIYLA ALINACAK

Vize başvuru sürecini kolaylaştırmak adına yetkilendirme adımı da atıldı. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den yapılacak vize müracaatlarının VFS başvuru merkezleri üzerinden kabul edileceğini açıkladı. Böylece başvuru sahiplerinin doğrudan diplomatik temsilciliklere gitme zorunluluğu ortadan kalkacak.

AŞAMALI OLARAK AZALTILMIŞTI

Karadağ, son dönemde Türkiye vatandaşlarına yönelik seyahat kurallarında kademeli kısıtlamalara gitmişti. 2025 yılında vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alan ülke, Aralık 2025'te uygulamayı tekrar başlatmış ancak daha önce 90 gün olan vizesiz kalış süresini 30 güne düşürmüştü. 1 Kasım 2026 itibarıyla devreye girecek yeni kararla birlikte 30 günlük serbest geçiş dönemi de tamamen kapanmış olacak.