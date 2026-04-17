'Popüler diktatör' lakabıyla bilinen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele 12 yaşındaki çocukların ömür boyu hapisle yargılanmasına kapı aralayan anayasal reformu imzaladı.

Bukele’nin partisinin kontrolündeki mecliste geçen ay kabul edilen bu düzenleme cinayet ve tecavüz ile çete üyeliği gibi ağır suçlar işleyen çocukların ömür boyu hapis yatması için zemin hazırladı.

Daha önce ülkede yetişkinler için en yüksek ceza 60 yılken gençler için bu süre çok daha düşüktü.

26 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme bu vakalar için özel mahkemeler kuracak. Mahkumun yaşına ve suçunun ağırlığına bağlı olarak on yıllar sonra zorunlu bir inceleme süreci işletilecek.

Bukele hükümetindeki yetkililer daha önce gözaltına alınan çete üyelerinin sokaklara "asla geri dönmeyeceklerine" dair kamuoyu önünde yemin etmişlerdi.

ÜLKENİN YÜZDE 1'Nİ HAPSE ATTI

Bukele, çetelere karşı dört yılı aşkın süredir yürüttüğü savaşta en sert adımını atmış oldu. 2022 yılındaki şiddet dalgasının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulaması ülkede artık yeni normal haline geldi.

Bukele anayasal hakları askıya alarak El Salvador nüfusunun yüzde birinden fazlasını hapse attı. Çete üyeleri olduğu belirtilen kişiler toplu davalarda yargılandıktan sonra to CECOT isimli dev beton hapishaneye gönderildi.

Mahkumların çoğu bu tesisteki beton duvarların arasında toplu bir şekilde yaşıyor, metal rafların üzerinde uyuyor.

Toplu davalarda yargılandığı bu süreçte avukatlar müvekkillerinin nerede olduğunu takip edemiyor.

Bukele dönemi boyunca 91 bin 650 kişi gözaltına alındı. Bukele bu kişilerin yüzde 10’undan daha azının serbest bırakıldığını açıkladı. Geçen yılki toplu davaların birinde sanıklara yüzlerce yıllık hapis cezaları verilmişti.

ÜLKEDE SUÇ ORANLARI DİBE VURDU

Bu politikalar ağır insan hakları ihlalleri suçlamalarını beraberinde getirdi. Ancak aynı zamanda ülkede cinayet oranlarının keskin bir şekilde düşmesini sağladı.

Bu durum Bukele’nin halk arasındaki popülaritesini zirveye taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın müttefiki olan lider demokrasiyi zayıflatmakla eleştirilse de suç oranları ülke tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Geçen yıl hayata geçirilen bir başka reform başkanlık görev süresi sınırlarını kaldırarak Bukele’nin iktidarda süresiz kalmasının önünü açmıştı.

Hükümet aynı zamanda aktivistleri gözaltına alarak muhalif sesleri sürgün ile hapis arasında bir seçim yapmaya zorluyor.

İnsan hakları örgütleri tutuklamaların büyük çoğunluğunun keyfi olduğunu belgelerken Bukele yönetimi bu iddiaları reddediyor.