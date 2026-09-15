Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapan Japonya, nüfus istatistiklerinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Ülkede geleneksel olarak kutlanan "Yaşlılara Saygı Günü" kapsamında açıklanan resmî veriler, asırlık çınarların sayısının rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı raporlarına göre, tam 56 yıldır aralıksız artan 100 yaş ve üzeri nüfus ilk kez 100 bin sınırını aşarak 107 bin 677’ye ulaştı.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

Açıklanan son verilerde bir asrı deviren nüfustaki kadın ağırlığı dikkat çekti. 100 yaşın üzerindeki vatandaşların 94 bin 298'ini kadınlar oluştururken, erkeklerin sayısı 13 bin 379’da kaldı. Ülkenin en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo olurken, en yaşlı erkek unvanını ise 112 yaşındaki Kato Hikaru taşıyor.

100 YAŞINI GEÇENLERİN SAYISI REKOR KIRDI

Japonya'da asırlık nüfus kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana tablo hızla değişti. 1981 yılında sadece bin olan 100 yaş üstü kişi sayısı, 2012'de 50 bine ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıla oranla 7 bin 914 kişilik artış gösteren bu rekor tabloyla birlikte ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 yıla kadar yükseldi.